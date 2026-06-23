Florentino recapacita y el Real Madrid renueva con la Euroliga

El regreso de Juan Carlos Sánchez al Real Madrid como el hombre de mayor peso en la sección de baloncesto del club blanco, empieza a tener ya las primeras consecuencias. Tras las dimisiones de Sergio Rodríguez y Martynas Pocius en estas últimas horas, después de haber durado únicamente un año en sus cargos como director deportivo y jefe de scouting, respectivamente, el club ha tomado una decisión trascendental en su futuro continental.

Se trata de la renovación con la Euroliga, que finalmente se ha acabado haciendo efectiva. El Real Madrid y la competición continental han renovado su vinculación para los próximos 10 años, poniendo punto final a la especulación del futuro de los blancos en Europa y un hipotético salto a la NBA Europa, que en el corto plazo queda frenado.

Florentino Pérez ha dado luz verde para la renovación del Real Madrid con la Euroliga / EP

Documentación firmada

De hecho, 'SPORT' pudo saber que en la noche de este pasado lunes 22 de junio, el club blanco envió la documentación firmada a la Euroliga, zanjando ya toda la incertidumbre que había en el Real Madrid sobre la competición europea que disputarán la próxima temporada.

Con este acuerdo, la entidad madridista se unió a Barça, Fenerbahçe y Asvel, que eran los otros tres equipos que expiraban su licencia de propietarios de la competición continental a finales del presente curso, pero que ya firmaron su renovación para la próxima década.

Este próximo viernes 26 se celebra en Barcelona el último board de la Euroliga para cerrar la temporada, y a él, el Real Madrid ya acudirá con su licencia renovada. Además, el equipo blanco puede tener doble premio: de entrada, será uno de los clubes que se lleven los 30 millones de euros previstos por el nuevo sistema de franquicias, con el que la Euroliga tiene previsto ingresar unos 400 millones de euros.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga / Dani Barbeito

Una renovación con doble premio

Y el otro, que todavía queda por confirmarse, es el de la participación en un nuevo torneo con el que se abrirá la próxima temporada. Una especie de Supercopa, que se disputaría en Abu Dabi, y en la que formarían parte Olympiacos, Fenerbahçe, Dubai Basket y el propio conjunto blanco.

Siempre que se confirme, las fechas serían del 19 al 20 de septiembre, días que el Real Madrid tiene libre tras el fiasco en el play-off de la Liga Endesa, con su eliminación en los cuartos de final y la no clasificación para una Supercopa Endesa en la que estarán Asisa Joventut, Valencia Basket, Baskonia y Barça.

Valencia Basket y Barça disputarán la próxima Supercopa Endesa junto a Penya y Baskonia / Valentí Enrich

El verano del Real Madrid, con todo el terremoto institucional, y los cambios en la planta noble del baloncesto, no será nada sencillo. La sección llega tarde al mercado, y alguno de los puntales del equipo este curso, como Trey Lyles, ya han hecho las maletas para marcharse de la capital. Mucho trabajo por hacer, casi media plantilla por reconstruir, y un panorama nada sencillo, suavizado las últimas horas con la esperada renovación con la Euroliga.