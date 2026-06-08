Florentino Pérez decide dar otra oportunidad a Sergio Scariolo

Florentino Pérez ha decidido dar crédito a Sergio Scariolo un año más cuando parecía que su asiento se tambaleaba después de la decepcionante temporada del Madrid, en la que por primera vez desde la campaña 2010-11 el conjunto madridista no logra levantar ningún título.

Una de las primeras decisiones que ha tomado el presidente después de ser reelegido este domingo como presidente cuatro años más ha sido considerar que el técnico debe seguir porque tiene dos años más de contrato y confía en que pueda dar un nuevo giro a la sección.

Florentino, que vivió ‘in situ’ la inesperada derrota en el Movistar Arena ante La Laguna Tenerife, decidió que Scariolo tenga una nueva oportunidad después de haber sido una clara apuesta personal suya y considera que todavía tiene crédito para reflotar la nave blanca en un año para olvidar, el peor en muchos años.

La decisión de que continúe Sergio Scariolo la tomó el presidente, consciente que su salida significaba también un fracaso para él / RMADRID

Una decisión económica

Una decisión un tanto sorprendente y quizá tenga mucho que ver con la partida económica y el gasto que supondría echar al entrenador italiano que llegó el verano pasado firmando un jugoso contrato garantizado por tres temporadas. Al ser considerado sobre su posible despido, el propio entrenador fue claro: “Esa pregunta se le debe hacer al club, yo tengo tres años de contrato”, respondió

Prescindir de Scariolo de manera fulminante supondría un gasto adicional importante a la sección, algo que no estaba dispuesto a asumir Florentino Pérez después del fuerte desembolso realizado para potenciar la plantilla y que no ha valido para nada, al menos en la presente campaña.

Sergio Scariolo no ha cumplido con las expectativas pero ha conseguido la 'bula' del presidente / ACB Photo - Victor Carretero

Darle una pátina de confianza era una manera de esconder al mismo tiempo una decisión de ficharlo que tomó el mismo presidente y dejarlo caer significaría también un fracaso para el mismo presidente, cosa que no está dispuesto a asumir por lo que la decisión más cómoda para Pérez era darle, al menos, un año más de continuidad.

Scariolo no gana títulos con el Madrid

Aunque la realidad es que la relación de Scariolo con el Madrid no ha ido unida a los títulos.precisamente. Scariolo ya ocupó el banquillo blanco en una primera etapa, de 1999 a 2002 y tampoco lograba levantar títulos con el Madrid, lo mismo que le ha sucedido en esa segunda etapa y con un primer año de autentico fiasco.

Un dato preocupante para la afición del Madrid teniendo en cuenta que seguirá en el banquillo la próxima temporada. Scariolo es el único entrenador de los 97 que ha tenido el club en toda su historia contando fútbol (63) y baloncesto (34) que presenta un bagaje de cero títulos como primer técnicoen tres años en el club.

La gestión del equipo de Scariolo ha sido un fracaso aunque tendrá una nueva oportunidad / Marcial Guillen / EFE

En la historia del Madrid, de las 15 temporadas en las que no se cosechó éxitos en forma de títulos, en 10 de ellas terminaron con el entrenador despedido. Sólo se libraron cinco en la historia de la sección: Lolo Sainz, Obradovic, Scariolo, Joan Plaza y Ettore Messina.

El italiano es la segunda ocasión en que se salva de la ‘quema’, todo un honor pero que le obliga a ponerse las pilas porque otro año como el actual, significará la puerta de salida sin posibilidad de ‘indulto’ como le ha dado este año Florentino, quizá incluso de manera inmerecida.