Florentino y el Madrid, solos contra la Euroliga

El Fenerbahçe ha dejado al Real Madrid como único equipo que no ha renovado con la Euroliga. Del mismo modo que sucedió con el proyecto de la Superliga de fútbol, los demás clubes han ido poco a poco distanciándose de la NBA Europa. Un movimiento que no ha hecho el conjunto blanco, que se ha ofrecido en múltiples ocasiones a ser el abanderado del desembarco norteamericano.

La postura del Madrid respalda un acuerdo entre NBA Europa y Euroliga, cuyas partes se han ido acercando en las últimas semanas. La entidad está abierta a seguir compitiendo en la élite europea y renovar, aunque todavía no ha dado el paso. Está siendo cauto a la espera de posibles novedades en las relaciones entre los dos actores: NBA y Euroliga.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga, y Adam Silver, comisionado de la NBA / SPORT

Existen varios escenarios en caso de que el Real Madrid no renueve con la competición continental. Una de ellas es seguir jugando en la Euroliga mediante una 'wild-card', pero no ser ni accionista ni ingresar lo mismo que los demás equipos. Una solución que le haría perder dinero, pero que le permitiría ser el primero en unirse al nuevo proyecto de la NBA Europea.

Como es evidente, también existe la posibilidad de abandonar la competición. En ese caso, el Madrid competiría en la FIBA Champions League, a la espera de que el proyecto de Adam Silver, comisionado de la NBA, diera inicio. A día de hoy, parece difícil que la nueva competición sea una realidad en la temporada 2027/2028.

El Real Madrid estará en la Final Four de Atenas / EUROPA PRESS

Uno de los equipos que seguía la estela del Real Madrid, pero que finalmente ha firmado con la Euroliga, es el ASVEL Villeurbanne. "Hoy por hoy, la Euroliga sigue siendo la mejor liga de Europa y queremos seguir al máximo nivel. Seguimos construyendo. Seguimos mirando hacia adelante. No hay duda de que la NBA Europa llegará, con o sin la Euroliga", comentó Tony Parker, leyenda de la NBA y presidente del club francés.

El Real Madrid, a por la Final Four

Florentino Pérez y su junta directiva deberán tomar una decisión antes del mes de junio, cuando finalizará el plazo para renovar con la competición durante diez años. Ahora, los blancos están centrados en la Final Four de este fin de semana, donde lucharán por alzarse con el título de la Euroliga. Para ello, deberán ganar a Valencia Basket en semifinales y luego en la final a Fenerbahçe u Olympiacos.

El futuro del baloncesto europeo sigue siendo una incógnita. La Euroliga insiste en evitar un escenario de confrontación entre ambas posturas y buscará un acuerdo con la NBA para ir de la mano. Sin embargo, la competición norteamericana tiene claras ciertas propuestas a las que no va a renunciar, como la creación de franquicias por ciudades y la entrada de grandes marcas deportivas.