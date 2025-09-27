Fitipaldo: «Ganar el título sería increíble»

La que arranca hoy será la tercera Supercopa Endesa para Bruno Fitipaldo. «Estoy muy contento de estar aquí y de participar de otro torneo importante donde solo cuatro equipos la pueden jugar. Creo que es un gran premio para nosotros», apuntó anoche el base uruguayo, sabedor que delante tendrá el Canarias «un equipo muy difícil como el Real Madrid». Por su calidad y por su «experiencia jugando a este tipo de torneos», si bien no renuncia a su «oportunidad».

Se agarra Fitipaldo al haber «mantenido el bloque», una «ventaja no solamente de este torneo sino en general», pero igualmente reconoce que el Madrid «también tiene muchos jugadores que juegan juntos hace tiempo». «Su principal cambio es el entrenador y eso obviamente repercute y tiene un impacto grande», añadió el de Montevideo.

Cuestionado por lo que significaría para el Canarias levantar el título mañana, Fitipaldo no escondió que «sería algo increíble». «Nos ganamos estar aquí y eso sería completar el gran trabajo de toda la temporada pasada», explicó el director de juego canarista sobre un rendimiento regular en el que su equipo ganó «los partidos que había que ganar». «Sí tenemos la chance de ganarla, nos encantaría aprovecharla», añadió.

Para Fitipaldo, que el Madrid cargue con la etiqueta de favorito hoy no significa que el cuadro blanco esté más presionado, porque esta condición «se da generalmente con equipos así tan grandes y con tantos nombres». «Obviamente la responsabilidad de ganar es de ellos, y nosotros intentaremos que en algún momento eso juegue a nuestro favor», argumentó.

También reconoció Fitipaldo «lo importante» que será la baja de Guerra en esta cita, por la relevancia que tiene en el juego aurinegro y «por lo fuertes que se hacen ellos en el juego interior». «Tienen tantas opciones y al final cualquiera de los que juegue tiene mucho talento y te puede hacer daño», añadió sobre la amplitud de la plantilla de Sergio Scariolo.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife