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Baloncesto

El físico del Olympiacos se impone a un serio Kosner Baskonia

El Baskonia, que entró fuerte en el partido, no pudo mantener el ritmo ante un Olympiacos que reaccionó en la segunda parte, aprovechando el acierto exterior y la superioridad en la pintura

Baskonia presentó batalla en El Pireo, pero no fue suficiente para sorprender al equipo griego

Baskonia presentó batalla en El Pireo, pero no fue suficiente para sorprender al equipo griego / BASKONIA

SPORT.es

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Vitoria

El físico del Olympiacos se impuso este jueves por 90-80 a un serio Kosner Baskonia que aguantó 35 minutos a uno de los favoritos al título de la Euroliga. Los helenos no estuvieron finos desde la línea de tres puntos, pero desequilibraron la balanza desde la pintura, donde Nikola Milutinov y Sasa Vezenkov marcaron diferencias con 24 créditos de valoración cada uno.

OLY-BAS

Euroliga

90
80
Alineaciones
Olympiacos, 90
(19+22+28+21): Walkup (2), Dorsey (15), Ward (3), Vezenkov (20) y Milutinov (17) -cinco inicial-, Peters (3), Papanikolau (3), Fournier (6), Joseph (4) Jones (15), Morris (-) y Mckissic (2).
Kosner Baskonia, 80
(24+16+22+18): Forrest (11), Villar (4), Radzevicius (2), Omoruyi (18) y Diakité (11) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (14), Spagnolo (1), Frisch (9), Simmons (10) y Nowell (-).
Árbitros:
Emin Mogulkoc (Turquía), Tomislav Hordov (Croacia), Sergio Silva (Portugal). Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Radzevicius.
Incidencias:
Partido correspondiente a la jornada 32 de la Euroliga, disputado en el Palacio de la Paz y la Amistad de Atenas

Eugene Omoruyi y Trent Forrest fueron los mejores de los azulgranas, que sufrieron en el rebote, otro de los puntos diferenciales de un duelo que no se resolvió hasta la última fase.

Los azulgranas entraron mejor en el partido con puntos rápidos que obligaron a Bartzokas a dar un toque de atención a sus jugadores tras el 4-10 inicial. El triple y la línea de pase permitió a los de Paolo Galbiati mantenerse por delante en un partido con errores iniciales, al que les costó entrar a los helenos, que se fueron por detrás tras los primeros diez minutos, 19-24.

Dominio azulgrana

El Olympiacos no lograba encadenar acciones y el Baskonia aprovechaba las concesiones del equipo de El Pireo, que avanzaba a base de chispazos en el partido. Eugene Omoruyi lideraba a un descarado Baskonia, que jugaba sin miedo, protegiendo su aro como podía ante el imponente físico de su rival.

Baskonia ofreció una imagen sólida pero no la pudo mantener hasta el final

Baskonia ofreció una imagen sólida pero no la pudo mantener hasta el final / BASKONIA

Los visitantes aguantaron prácticamente 15 minutos por delante en el marcador, hasta que los griegos empezaron a jugar con más orden y mirando a la zona rival para sumar cerca del aro y poner más energía en una defensa liderada por Shaquielle Mckissic.

El partido cambió. Subió el nivel físico de los griegos y los baskonistas aguantaron las embestidas del plantel de Bartzokas, con un profundo fondo de armario, que le permitió irse por delante al descanso, 41-40, gracias a la aportación de Milutinov y Vezenkov, que equilibraron los errores del juego exterior del Olympiacos.

Acierto exterior de Olympiacos

La selección de tiro de los baskonistas tras el paso por vestuarios les penalizó y no pudieron seguir el ritmo de un Olympiacos que empezó a abrir el campo con su lanzamiento exterior. Los de Galbiati aguantaron en el toma y daca, hasta que apareció Tyler Dorsey para aprovecharse de dos faltas rigurosas señaladas a Matteo Spagnolo y colocar al Olympiacos con la máxima renta del partido para encarar el último asalto, 69-62.

Galbiati, dando instrucciones a sus jugadores durante el encuentro

Galbiati, dando instrucciones a sus jugadores durante el encuentro / BASKONIA

Llegó un momento en el que los azulgranas sudaban cada punto y solo sumaban desde el tiro libre en un último parcial que avanzó muy rápido con pocos puntos, lo que favorecía a los helenos.

Noticias relacionadas y más

Un triple de Kobi Simmons dio esperanzas al equipo español a cinco minutos de un final que no se cerró hasta los instantes finales. El Baskonia pudo poner el picante en al recta final, pero no acertó en los tiros abiertos y Evan Fournier, desaparecido en todo el partido, cerró el choque para los locales, 90-80.

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