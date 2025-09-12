Finlandia: mucho más que Markkanen

Finlandia ha sido una de las revelaciones del Eurobasket 2025. Una selección que llegaba con el NBA Lauri Markkanen como estrella y líder, aunque con un nivel medio de equipo que, a priori, era menor al de muchas plantillas. Sin embargo, han competido cada partido como si fuera el último y han vuelto a dejar en evidencia que los datos sobre el papel no siempre se trasladan a la pista.

No hay discusión en que Lauri Markkanen ha sido el referente de esta selección finlandesa entrenada por Lassi Tuovi. El partido por el tercer puesto no va a hacer que cambiemos de opinión. Hasta el momento, es el cuarto mejor anotador (23.6) y el sexto jugador mejor valorado (24.1); además de 7.9 rebotes y 2.4 asistencias en 28 minutos por partido. Pero Finlandia no ha sido Markkanen y 11 más. Ha habido 4 jugadores en especial que han sido fundamentales en las aspiraciones del país báltico.

Los (otros) jugadores que han destacado

Mikael Jantunen

Un jugador muy conocido en Europa, tras su irrupción en los últimos años en Paris Basketball. La última temporada (7.5 puntos y 4.8 rebotes para 10.6 créditos en 25 minutos) le ha permitido firmar un contrato importante con el vigente campeón de la Euroliga, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius. Se presentaba como la principal alternativa a Markkannen y ha cumplido con creces. Juntos han formado un juego interior muy potente que sumaba mucho físico y calidad y que ha sido el principal argumento finlandés. Jantunen ha promediado 12.0 puntos y 4.6 rebotes para 13.5 de valoración en poco más de 27 minutos por partido.

Jantunen lanzando desde el triple / FIBA

Olivier Nkamhoua

Este jugador era prácticamente desconocido para el aficionado español. Jugador de 25 años que ha fichado por el Varese italiano, tras realizar una buena temporada en el Niners Chemnitz alemán al promediar 10.4 puntos y 5.0 rebotes. Es un base bastante alto (1.92 m.) con poca experiencia en el baloncesto profesional (empezará su segundo año), pero en este Eurobasket ya ha demostrado de lo que es capaz. Se trata de un buen penetrador hacia el aro y un lanzador correcto (34.4%) desde la larga distancia que ha promediado 10.3 puntos, 5.4 rebotes y 3.0 asistencias para 11.9 créditos en más de 20 minutos.

Nkamhoua finaliza a canasta / FIBA

Sasu Salin

Un viejo conocido de la Liga Endesa. Tirador raza blanca; en este caso, marca finlandesa. Pasan los años, pero Sasu Salin no pierde el golpe de muñeca. Tras 10 temporadas consecutivas en la máxima competición de nuestro baloncesto, puso rumbo al Cluj Napoca rumano (8.6 puntos y 37.1% en triples), pero este año volverá a España, aunque para jugar en Primera FEB de la mano de Movistar Estudiantes. En el Europeo ha demostrado que el club madrleño tendrá un tirador de garantías, promediando 8.0 puntos y 45.9% desde la línea de 6'75 para 11.0 de valoración en casi 21 minutos de media.

Salin, lanzando desde la línea de 6'75 / FIBA

Miikka Muurinen

Una de las sensaciones del Eurobasket 2025. Uno de los grandes 'prospects' de los próximos Draft de la NBA. Se trata de un jugador formado en Zentro Basket Madrid que actualmente forma parte de la universidad americana Arizona Compass Prep. Este finlandés de 18 años principalmente ha llamado la atención por sus capacidades físicas, que le permiten regalar mates impresionantes. En el poco minutaje que ha tenido (11.3 minutos de media), ha sido muy productivo y sus números finales son más que notables: 6.9 tantos y 2.0 rebotes para 7.3 de valoración.