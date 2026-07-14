El finlandés Mikael Jantunen, la apuesta del Madrid para el perímetro

Tras la llegada de Pedro Martínez al banquillo del Madrid, llega el momento de empezar rehacer la plantilla blanca. Y tras las confirmada incorporación de su ex pupilo en el Valencia Basket, Jaime Pradilla, es hora de empezar a pensar en un anotador y con experiencia en la Euroliga.

Y según apuntaba ‘Eurohoops’ el hombre que interesa al Madrid es el alero finlandés Mikael Jantunen, jugador de 26 años y 2,04, internacional absoluto por Finlandia, y que puede jugar tanto de alero como de ala-pívot y que cuenta con experiencia en la Euroliga después de haber pasado por Paris Basketball y Fenerbahçe, donde no acabó de contar con la confianza de Saras Jasikevicius.

Formado en la Universidad de Utah, jugó posteriormente en equipos europeos como el Ostende y el Treviso para dar luego el salto a la Euroliga. La idea es que cubra el puesto de Trey Lyles , que decidió volver a la NBA tras una sola temporada en el conjunto blanco. Las dudas sobre la continuidad de Hezonja han hecho mover rápido al equipo blanco que quiere asegurarse un buen anotador y con capacidad defensiva.

El finlandés aportará frescura ofensiva al Madrid tras la salida de Lyles / EUROLEAGUE

Campeón de la Eurocup

Jantunen fue campeón de la Eurocup con el Paris en 2024, además de ganar la Liga y la Copa francesa de forma posterior. Con el Fenerbahçe, al que llegó después de que los turcos se convirtieran en campeones de la Euroliga, el tirador conquistó la Supercopa del país y los torneos domésticos de Liga y Copa.

En la 2024-25 disputó 38 partidos de Euroliga, todos ellos de titular contando la fase regular, el play in y el playoff. Su protagonismo, sin embargo, descendió drásticamente el año pasado, al participar en 36 encuentros, sólo en 14 de ellos saltando desde el quinteto inicial. En su carrera en la máxima competición continental ha promediado 6,4 puntos y 4 rebotes.

El finlandés sonó como refuerzo del Valencia Basket aunque todo apunta a que acabará en el Madrid / EUROLEAGUE

El Madrid todavía debe añadir más potencial a la plantilla, especialmente en el juego interior, mermado por las lesiones de Garuba y Eddy Tavares, que está en proceso de recuperación, y también tras la salida de Alex Len, que no acabó de convencer.