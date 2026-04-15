Final Six Euroliga femenina 2026: horarios, resultados y dónde ver por TV al Spar Girona y al Zaragoza

La Final Six de la Euroliga Femenina 2026 arranca este 15 de abril en Zaragoza y se prolongará hasta el 19 de abril, con el Pabellón Príncipe Felipe otra vez como gran escenario continental.

Será la segunda edición consecutiva en la capital aragonesa dentro del acuerdo de tres años firmado con la ciudad, y el torneo reúne a seis equipos de cinco países: Casademont Zaragoza, Spar Girona, Fenerbahce, Galatasaray, Basket Landes y Umana Reyer Venezia.

Los cuartos de final enfrentan a Spar Girona con Reyer Venezia y a Casademont Zaragoza con Basket Landes. En ambos duelos los equipos españoles parten como favoritos. En semifinales esperan ya Fenerbahce y Galatasaray, los dos gigantes turcos que llegan con billete directo.

El ganador de Girona-Venezia se cruzará con Fenerbahce y el vencedor de Zaragoza-Landes lo hará con Galatasaray.

Calendario Final Six de la Euroliga femenina 2026: horarios y partidos

Miércoles 15 de abril - Cuartos de final 17:30 h | Spar Girona vs Reyer Venezia

20:30 h | Landes - Zaragoza Viernes 17 de abril – Semifinales 17:30 h | Galatasaray vs ganador del Landes - Zaragoza

20:30 h | Fenerbahçe vs Spar Girona vs Reyer Venezia Domingo 19 de abril – Final 17:00 h | Partido por el tercer y cuarto puesto

20:00 h | Final

Fenerbahçe parte un escalón por encima del Galatasaray, mientras que España cuenta con dos bazas ilusionantes. Girona tiene talento para competir cualquier partido y Casademont Zaragoza, además de jugar en casa, tiene una oportunidad histórica delante.

Los nombres propios y el impacto mediático de Breanna Stewart

La Final Six 2026 también se explica desde los nombres propios. En clave española, el foco apunta a Helena Pueyo y Mariona Ortiz, dos de las caras más reconocibles de un Casademont Zaragoza que se agarra al empuje del Príncipe Felipe y a la energía de la Marea Roja.

En Spar Girona, la referencia pasa por Mariam Coulibaly, gran sostén ofensivo, con el apoyo de jugadoras como Chloe Bibby y Juste Jocyte, capaces de cambiar un partido con puntos, lectura y personalidad.

Así es el cuadro de la Final Six de la Euroliga 2026 / EUROLEAGUE

Pero la dimensión europea del torneo la marcan, sobre todo, las estrellas de los favoritos. Fenerbahce aterriza con el enorme cartel de Emma Meesseman, referencia histórica de la competición, y con el impacto mediático y deportivo de Breanna Stewart, que firmó un contrato con el club turco para jugar solo esta competición y, posteriormente, volver a la concentración de las Liberty para el inicio de temporada en la WNBA.

En el otro gran bloque aparece Galatasaray, con figuras como Dorka Juhasz y Awak Kuier, dos perfiles capaces de dominar la pintura y condicionar cualquier cruce.

Dónde ver la Final Six de la Euroliga Femenina en directo y gratis

En España, todos los partidos de la competición europea podrán seguirse en directo a través del canal Vamos (dial 8) de Movistar+ y en las cadenas autonómicas Aragón TV y Esport3.

La Euroliga Femenina vive una de sus ediciones más abiertas y espectaculares, y Zaragoza será testigo de cómo se escribe una nueva página dorada del baloncesto europeo.

Con Spar Girona y Zaragoza como esperanza nacional, la Final Six promete emociones fuertes y, quizás, una celebración histórica en suelo español.