BALONCESTO
Final de la NCAA 2026 con Aday Mara: Horario y dónde ver el Michigan vs Uconn hoy en directo y por TV
El zaragozano y jugador de Michigan se cita con la historia en la gran final del March Madness de la NCAA ante Uconn
La gran final de la NCAA ya tiene acento español y ese foco apunta directo a Aday Mara. El pívot zaragozano, ahora en Michigan, se ha convertido en el primer español en alcanzar esta ronda, un salto histórico que además llega en el mejor momento de su temporada. Después de dar un auténtico recital en semifinales ante Arizona con 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en 30 minutos; el zaragozano se prepara para dar el golpe definitivo.
Un espectacular Aday Mara
Dentro de ese triunfo en semifinales, el gran nombre del encuentro fue Aday Mara. El pívot aragonés firmó su mejor actuación de este March Madness y también su mejor registro anotador en la NCAA. Fue el máximo anotador del partido y una referencia constante cerca del aro. Michigan encontró muchas ventajas jugando con él en la pintura y Mara respondió con acierto, presencia en el rebote y capacidad para proteger la zona. Fue su partido más completo del torneo y llegó en la semifinal nacional, justo cuando más exigía el escenario.
La victoria, además, ya tiene continuidad marcada en el calendario. Michigan jugará esta misma madrugada (en horario de España) la final ante UConn, que en su respectiva semifinal venció a Illinois. A falta de ver cómo se desenvuelve en el partido definitivo, la semifinal ya confirmó que Aday Mara forma parte de la historia del torneo y que lo hace llegando a la final en su mejor momento de la temporada.
Dónde ver la final del March Madness en directo y por TV
Después del emocionante paso por semifinales (UConn 71-62 Ilinois y Arizona 73-91 Michigan), la NCAA se prepara para una histórica final. El partido decisivo por el título se disputará en la madrugada del lunes al martes 7 de abril en horario peninsular español: a partir de las 02:30h, el partido entre Uconn y Michigan se podrá ver en Movistar Plus+ en Vamos por M+ (dial 8) para todos los clientes de la plataforma, y además Disney+ también ofrece la recta final del torneo en directo dentro de su cobertura del March Madness.
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