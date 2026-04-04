Final March Madness 2026: Horario y dónde ver al español Aday Mara por TV y en directo

La Final Four del March Madness ya tiene acento español y ese foco apunta directo a Aday Mara. El pívot zaragozano, ahora en Michigan, se ha convertido en el primer español en alcanzar la Final Four masculina de la NCAA, un salto histórico que además llega en el mejor momento de su temporada. No contento con eso, dio un auténtico recital en semifinales ante Arizona con 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en 30 minutos; y ahora se prepara para la gran final.

Mara ante Arizona

Dentro de ese triunfo, el gran nombre del encuentro fue Aday Mara. El pívot aragonés firmó su mejor actuación de este March Madness y también su mejor registro anotador en la NCAA. Fue el máximo anotador del partido y una referencia constante cerca del aro. Michigan encontró muchas ventajas jugando con él en la pintura y Mara respondió con acierto, presencia en el rebote y capacidad para proteger la zona. Fue su partido más completo del torneo y llegó en la semifinal nacional, justo cuando más exigía el escenario.

Aday Mara se corona con una exhibición ante Arizona / Michigan

La victoria, además, ya tiene continuidad marcada en el calendario. Michigan jugará la final ante UConn, que en su respectiva semifinal venció a Illinois. Así que la noche no solo dejó una clasificación histórica, también confirmó que Aday Mara ya forma parte de la historia del torneo y que lo hace llegando a la final en su mejor momento de la temporada.

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Dónde ver la final del March Madness en directo

Después del emocionante paso por semifinales (UConn 71-62 Ilinois y Arizona 73-91 Michigan), la NCAA se prepara para una histórica final. El partido decisivo por el título se disputará en la madrugada del lunes al martes 7 de abril en horario peninsular español: a partir de las 02:30h, el partido entre Uconn y Michigan se podrá ver en Movistar Plus+ en Vamos por M+ (dial 8) para todos los clientes de la plataforma, y además Disney+ también ofrece la recta final del torneo en directo dentro de su cobertura del March Madness.