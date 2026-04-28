La Final Four de la Euroliga busca a sus cuatro participantes en un Play-off de emociones fuertes

Esta tarde arrancan los play-offs de la Euroliga. Cuatro eliminatorias apasionantes en las que los ocho mejores equipos de la temporada buscan los cuatro billetes para la Final Four de Atenas, prevista entre el 22 y el 24 de mayo.

A partir de las 19:45h (CET), Fenerbahçe y Zalgiris Kaunas abren fuego en una eliminatoria cargada de alicientes. El equipo de Sarunas Jasikevicius, vigente campeón del título, se mide al equipo de sus amores. Este año, además, deberá de ganarle la batalla táctica a un Tomas Masiulis que ha sido uno de sus discípulos en estos últimos años.

Wright y Francisco, a por el 'Fener' de Jasikevicius

Tras las brillantes temporadas llevadas a cabo por Sylvain Francisco y Moses Wright, en ambos recaen parte de las opciones de que el conjunto lituano pueda dar la campanada y logre el billete para la final a cuatro. El factor pista es favorable a los turcos, y liderados, entre otros por Talen Horton-Tucker, Jasikevicius intentará revalidar título en la que sería su séptima Final Four como técnico, la sexta consecutiva tras las tres en el Barça y las dos en sus primeros dos cursos en el 'Fener'.

Sylvain Francisco y Moses Wright firmaron un gran partido ante el Real Madrid / Euroleague

Mónaco buscará la hazaña ante Olympiacos

Un cuarto de hora más tarde (20h CET), en el Pabellón de la Paz y de la Amistad del Pireo se vivirá, de todo, menos paz y amistad. Olympiacos sueña con volver a alcanzar la gloria europea 13 años después, y no hay mejor escenario que volverlo a hacer en el OAKA, escenario del eterno rival.

Sasha Vezenkov estrenará su segundo 'MVP' de la temporada en la Euroliga, y delante, un Mónaco que acabó con el sueño europeo del Barça y que busca una nueva hazaña tras una temporada marcada por los problemas económicos y el roster de ocho jugadores con el que han llegado a los cuartos de final.

Mike James, ante Juani Marcos en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

Valencia, a eliminar al anfitrión de la F4

Panathinaikos buscará que no profanen su pista, pero el equipo de Ergin Ataman no lo va a tener nada sencillo para estar en 'su' Final Four. Delante, el Valencia Basket, segundo clasificado en la fase regular y con un Pedro Martínez que, con total merecimiento, ha sido elegido mejor entrenador de la temporada.

Los taronja tienen el factor pista a favor, y aunque se anticipa una eliminatoria larga y dura, si consiguen viajar a Atenas con un 2-0, tendrán muy cerca disputar su primera final a cuatro de la Euroliga. Jean Montero, elegido mejor joven de la temporada y seleccionado en el quinteto ideal, intentará liderar a un conjunto que deberá desactivar a jugadores como Kendrick Nunn, Mathias Lessort o Nigel Hayes-Davis. A partir de las 20:45h, primer asalto.

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El Madrid, a hacerse fuerte en el Palacio

Y el miércoles, a la misma hora que el Valencia-Panathinaikos, el Real Madrid comienza su eliminatoria de cuartos de final ante el Hapoel Tel Aviv. Finalmente con sus abonados en las gradas, Sergio Scariolo y sus jugadores tan solo han perdido un partido como local en la competición europea. El factor pista se anticipa clave para los blancos ante uno de los equipos con mejores nombres de la competición. Elijah Bryant (quinteto ideal del curso), Dan Oturu o Vasilije Micic son algunas de las principales amenazas del equipo de Dimitris Itoudis que el Madrid deberá contrarrestar para intentar volver a una final a cuatro europea.