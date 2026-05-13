Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alavés - BarcelonaEuroliga CuadroEntrevista FlorentinoValencia Basket - PanathinaikosSanción Real MadridFlorentino Conciertos BernabéuEspanyol - AthleticClasificación LaLigaCalculadora descenso LigaGranada - BarçaPsicólogo deportivoPerros y gatosGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaEtapa 6 Giro ItaliaDónde ver Valencia BasketBernabéuRashfordAlonsoHorarios MotoGp CatalunyaCuándo juega JodarFinal Copa de la ReinaHorario Barça - BetisPedrerolCasa RashfordDeclaración de la rentaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

EUROLIGA

Así queda la Final Four de la Euroliga 2025/26: cuadro, rivales de Madrid, Valencia y fechas

Consulta cómo queda el cuadro de la Final Four de la Euroliga, con los resultados de las cuatro series y los equipos clasificados

Así está el cuadro de la Euroliga en el play-off con el primer equipo clasificado para la Final Four

Así está el cuadro de la Euroliga en el play-off con el primer equipo clasificado para la Final Four / Marc Creus

Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Euroliga 2025/26 pone rumbo a la Final Four. Una vez disputadas las eliminatorias de playoffs, cuatro equipos han certificado su presencia para la próxima ronda en Atenas, que decidirá al nuevo campeón europeo de la presente temporada con doble presencia española.

Olympiacos se convirtió en el primer equipo en confirmar su presencia en semifinales. Los griegos no dieron opción al Mónaco en su serie tras arrasar en los dos partidos en El Pireo; en su primer duelo a domicilio tampoco fallaron y se medirán en semifinales a Fenerbahçe con el público local a su favor. Llegan como uno de los principales favoritos.

Algo más tuvo que esperar el Real Madrid para certificar su pase, pues su serie ante el Hapoel Tel Aviv se fue al cuarto partido. Los blancos no dieron opción a su rival en casa, aunque la visita a Sofía no fue ni mucho menos plácida a pesar de lograr acercarse ligeramente en los últimos minutos. Vencieron el cuarto partido y pasaron de ronda por 3-1 con suficiencia.

Milan (Italy), 16/12/2025.- Real Madrid’s Walter Tavares reacts during the Euroleague basketball match between EA7 Emporio Armani and Real Madrid in Milan, Italy, 16 December 2025. (Baloncesto, Euroliga, Italia) EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Walter Tavares durante un partido de la Euroliga con el Real Madrid / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

Mismo destino corrió el Fenerbahçe, que disputó un partido más de una serie que parecían tener encarrilada. Los turcos cedieron ante Zalgiris, pero vencieron en el cuarto partido para pasar de ronda por 3-1. Se medirán en semifinales a Fenerbahçe en Atenas.

El Valencia Basket fuerza el cuarto partido en el Play-Off de la Euroliga

El Valencia Basket fuerza el cuarto partido en el Play-Off de la Euroliga / EFE

El último equipo que consumó su pase a la Final Four fue el Valencia contra Panathinaikos. Ambos equipos se disputarán ser el cuarto y último equipo clasificado para las semifinales de la Euroliga, donde esperaban OlympiakosReal Madrid y Fenerbahçe. La eliminatoria se decidió en el quinto partido en el Roig Arena tras una remontada histórica y se medirán al otro español, el Real Madrid, en semifinales.

Noticias relacionadas y más

El cuadro de la Final Four de la Euroliga 2025/26

Olympiacos vs Valencia Basket: sábado 22 de mayo a las 17:00 horas (CEST)

Real Madrid vs Fenerbahçe: sábado 22 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Los resultados de los playoffs de la Euroliga 2025/26

Olympiacos (2) vs Mónaco (8)

  • Primer partido: 91-70 en Atenas
  • Segundo partido: 94-64 en Atenas
  • Tercer partido: 82-105 en Mónaco

Valencia (2) vs Panathinaikos (7)

  • Primer partido: 67-68 en Valencia
  • Segundo partido: 105-107 en Valencia
  • Tercer partido: 87-91 en Atenas
  • Cuarto partido: 86 - 89 en Atenas
  • Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Valencia

Real Madrid (3) vs Hapoel Tel Aviv (6)

  • Primer partido: 86-82 en Madrid
  • Segundo partido: 102-75 en Madrid
  • Tercer partido: 76-69 en Sofía
  • Cuarto partido: 81-87 en Sofía

Fenerbahçe (4) vs Zalgiris (5)

  • Primer partido: 89-78 en Estambul
  • Segundo partido: 86-74 en Estambul
  • Tercer partido: 81-78 en Kaunas
  • Cuarto partido: 90-94 en Kaunas

Desde SPORT te contamos todas las novedades respecto a la Euroliga 2025/26, con todos los cruces, partidos y crónicas de los encuentros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL