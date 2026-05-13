Así queda la Final Four de la Euroliga 2025/26: cuadro, rivales de Madrid, Valencia y fechas

La Euroliga 2025/26 pone rumbo a la Final Four. Una vez disputadas las eliminatorias de playoffs, cuatro equipos han certificado su presencia para la próxima ronda en Atenas, que decidirá al nuevo campeón europeo de la presente temporada con doble presencia española.

Olympiacos se convirtió en el primer equipo en confirmar su presencia en semifinales. Los griegos no dieron opción al Mónaco en su serie tras arrasar en los dos partidos en El Pireo; en su primer duelo a domicilio tampoco fallaron y se medirán en semifinales a Fenerbahçe con el público local a su favor. Llegan como uno de los principales favoritos.

Algo más tuvo que esperar el Real Madrid para certificar su pase, pues su serie ante el Hapoel Tel Aviv se fue al cuarto partido. Los blancos no dieron opción a su rival en casa, aunque la visita a Sofía no fue ni mucho menos plácida a pesar de lograr acercarse ligeramente en los últimos minutos. Vencieron el cuarto partido y pasaron de ronda por 3-1 con suficiencia.

Walter Tavares durante un partido de la Euroliga con el Real Madrid / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

Mismo destino corrió el Fenerbahçe, que disputó un partido más de una serie que parecían tener encarrilada. Los turcos cedieron ante Zalgiris, pero vencieron en el cuarto partido para pasar de ronda por 3-1. Se medirán en semifinales a Fenerbahçe en Atenas.

El Valencia Basket fuerza el cuarto partido en el Play-Off de la Euroliga / EFE

El último equipo que consumó su pase a la Final Four fue el Valencia contra Panathinaikos. Ambos equipos se disputarán ser el cuarto y último equipo clasificado para las semifinales de la Euroliga, donde esperaban Olympiakos, Real Madrid y Fenerbahçe. La eliminatoria se decidió en el quinto partido en el Roig Arena tras una remontada histórica y se medirán al otro español, el Real Madrid, en semifinales.

El cuadro de la Final Four de la Euroliga 2025/26

Olympiacos vs Valencia Basket: sábado 22 de mayo a las 17:00 horas (CEST) Real Madrid vs Fenerbahçe: sábado 22 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Los resultados de los playoffs de la Euroliga 2025/26

Olympiacos (2) vs Mónaco (8) Primer partido: 91-70 en Atenas

Segundo partido: 94-64 en Atenas

Tercer partido: 82-105 en Mónaco Valencia (2) vs Panathinaikos (7) Primer partido: 67-68 en Valencia

Segundo partido: 105-107 en Valencia

Tercer partido: 87-91 en Atenas

Cuarto partido: 86 - 89 en Atenas

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Valencia Real Madrid (3) vs Hapoel Tel Aviv (6) Primer partido: 86-82 en Madrid

Segundo partido: 102-75 en Madrid

Tercer partido: 76-69 en Sofía

Cuarto partido: 81-87 en Sofía Fenerbahçe (4) vs Zalgiris (5) Primer partido: 89-78 en Estambul

Segundo partido: 86-74 en Estambul

Tercer partido: 81-78 en Kaunas

Cuarto partido: 90-94 en Kaunas

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