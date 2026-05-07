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Baloncesto

Final Four Badalona 2026 de la Basketball Champions League: horario y dónde ver los partidos de Unicaja y La Laguna Tenerife

Badalona acoge una Final Four en la que estarán presentes dos equipos españoles

Unicaja y Tenerife se citan en Badalona con el objetivo de levantar la BCL

Unicaja y Tenerife se citan en Badalona con el objetivo de levantar la BCL / ACB Photo - Mariano Pozo

Iker Kind

Iker Kind

La Final Four de la Basketball Champions League arranca este jueves en Badalona. El desenlace de esta competición reunirá a Unicaja, La Laguna Tenerife, AEK Atenas y Rytas Vilnius. Los malagueños defienden título y parten como favoritos para retener la corona. Te contamos cuándo arranca la Final Four y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El AEK pondrá a prueba al Unicaja en la penúltima cita por el título de la BCL.

El AEK pondrá a prueba al Unicaja en la penúltima cita por el título de la BCL. / BCL

Unicaja es el rey de la competición, como se ha visto en los últimos años. Ha ganado las dos últimas ediciones y de nuevo se sitúa entre los cuatro mejores. AEK Atenas intentará evitarlo en semifinales. Los griegos serán el rival del conjunto de Ibon Navarro, después de dejar al ASISA Joventut sin la posibilidad de jugar una Final Four en su propio pabellón.

La otra semifinal enfrentará a La Laguna Tenerife y Rytas Vilnius. Los lituanos son la gran sorpresa de esta Final Four, mientras que los canarios tendrán una gran oportunidad de disputar una final y luchar por el título en su país. En los últimos cuatro duelos entre ambos, el conjunto español ha salido victorioso en tres ocasiones.

A QUÉ HORA SE JUEGAN LAS SEMIFINALES DE LA FINAL FOUR DE LA BCL

Las semifinales de la Final Four de la BCL se disputarán este jueves 7 de mayo con los siguientes horarios:

Rytas Vilnius - La Laguna Tenerife (18:00 horas)

Unicaja - AEK Atenas (21:00 horas)

DÓNDE VER LA FINAL FOUR DE LA BCL POR TV

En España, los partidos de Unicaja y La Laguna Tenerife de la Final Four de la Champions League se podrán seguir por TV a través de Teledeporte y RTVE Play.

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Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.

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