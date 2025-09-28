Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Fiesta en el Roig Arena sin celebraciones por la alerta roja

La amenaza de fuertes lluvias impedirá que el equipo lo celebre este lunes con su afición

El club habilitó pantallas en el Mercat del Roig Arena / Miguel Ãngel Montesinos

Pilar Lopez

València

La afición taronja llevaba seis años sin celebrar un título y este domingo, 27 de septiembre, por fin ha podido hacerlo gracias al triunfo del Valencia Basket en la Supercopa Endesa. Decenas de aficionados acudieron al Roig Arena para seguir la final frente al Real Madrid en directo en las pantallas habilitadas por el club en el Mercat, la zona de restauración abierta al público del nuevo pabellón taronja. Además, alrededor de un centenar de aficionados taronja se desplazó a Málaga para apoyar a su equipo en el Pabellón Martín Carpena.

No habrá celebraciones de momento

Los aficionados vibraron con el triunfo del Valencia Basket pero, sin embargo, de momento no podrá celebrarlo con el equipo. La alerta roja por fuertes lluvias activada en toda València ha motivado que el club decida no hacer ninguna ceremonia de celebración este lunes. Por tanto, la afición tendrá que esperar para poder homenajear a su equipo. La prudencia y la seguridad de aficionados y equipo ha primado sobre las ganas de celebrar un trofeo con la afición.

La expedición del Valencia Basket tiene previsto llegar de madrugada a València procedente de Málaga, donde se ha celebrado la Supercopa en un vuelo privado.

