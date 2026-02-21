Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Osasuna - Real MadridAlineación Real Madrid hoyGranada - BarcelonaDónde ver Granada - BarcelonaSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoDónde ver Copa Rey BaloncestoCuadro Copa del ReyFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeClasificación Volta AlgarveEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

Baloncesto

Fiesta copera en el Roig Arena: las aficiones se reúnen antes de las semifinales

El encuentro se llevó a cabo en los aledaños del pabellón, donde reinó el buen rollo y un ambiente festivo

Todas las aficiones reunidas en las inmediaciones del Roig Arena

Todas las aficiones reunidas en las inmediaciones del Roig Arena / ACB

Ismael Bocanegra

València acogió este sábado un encuentro de aficionados en los alrededores del Roig Arena, como acto previo a las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto masculina. La reunión comenzó a media mañana en la zona habilitada como Fan Zone, donde se congregaron seguidores de distintos equipos participantes en el torneo.

Durante varias horas, los asistentes participaron en actividades organizadas por la organización, con música, animación y espacios dedicados al ocioEl recinto reunió a centenares de aficionados que compartieron cánticos y actos de apoyo a sus respectivos clubes antes del inicio de los partidos.

Entre los presentes se encontraban seguidores del Valencia Basket, Real Madrid Baloncesto, Unicaja Baloncesto y Saski Baskonia, además de aficionados de otros equipos que se sumaron al encuentro. La actividad se desarrolló sin incidentes y con presencia de seguidores desplazados desde diferentes puntos de España.

Noticias relacionadas y más

Encuentro festivo

La reunión de aficiones forma parte de las actividades paralelas organizadas con motivo del torneo y sirve como antesala a los encuentros de semifinalesprogramados para la tarde en el Roig Arena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL