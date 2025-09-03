Fiebre por el nuevo Unicaja 25/26

El Unicaja 2025/2026 continúa con su trabajo de pretemporada. Tras el primer amistoso, jugado el pasado domingo en Melilla, con victoria 59-77 contra el equipo local, la plantilla verde y morada, a las órdenes de Ibon Navarro, apura una nueva semana de trabajo en el Martín Carpena.

En el horizonte, el doble duelo de este próximo fin de semana en el Trofeo Costa del Sol. Los verdes jugarán el viernes, a las 20 horas, contra el Alba Berlín, en Vélez-Málaga. Después, se medirán al Real Madrid, el domingo, esta vez en el Palacio Martín Carpena, en lo que será la presentación del equipo ante su afición en este curso 25/26.

Expectación

Hay muchísima expectación por ver en directo al nuevo proyecto cajista. Así lo demuestra la masiva venta de entradas para esta doble cita de los costasoleños. En solo 24 horas, se agotaron las alrededor de mil localidades que se pusieron a la venta para el Unicaja-Alba de Vélez. El propio ayuntamiento de la localidad axárquica emitió una nota pidiendo disculpas a los aficionados que se quedaron en la cola sin entrada, recordando que "el aforo del pabellón Paco Aguilar es limitado y no se puede atender la enorme demanda registrada".

¿Lleno en el Carpena?

Si el viernes habrá lleno total en la primera jornada del Trofeo Costa del Sol, el ambiente del Carpena el próximo domingo también va a ser espectacular, en el duelo contra el Real Madrid, a partir de las 18 horas. No se descarta, incluso, que se pueda colgar el cartel de "no hay billetes". Y es que a falta todavía de cuatro días para el partido, quedan poco más de mil entradas a la venta para que el lleno sea total.

A un precio único de 8 euros en todo el aforo del Palacio de los Deportes, solo quedan localidades a la venta ya en tres sectores: Esquina Superior, Canasta Superior Lateral y Canasta Superior. En el resto del Carpena ya no queda ni un hueco libre, lo que garantiza un ambiente de lujo más propio de un partido oficial que de un amistoso de pretemporada sin nada en juego.

Nuevo proyecto

El caso es que después de un verano con muchas idas y venidas, la afición se encontrará este fin de semana a un nuevo Unicaja. El equipo ha perdido cinco jugadores en este mercado estival: Tyson Carter, Kameron Taylor, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski y Yankuba Sima; mientras que ha incorporado a cuatro nuevos refuerzos: Xavier Castañeda, James Webb III, Emir Sulejmanovic y Chris Duarte.

Los tres primeros ya debutaron como jugadores cajistas en el amistoso del domingo en Melilla y la gran duda es saber si el alero dominicano se recuperará de su lesión en la espalda a tiempo para tener sus primeros minutos en estos dos partidos del trofeo costasoleño. Verlo en acción sería, desde luego, el gran aliciente para una afición que confía en que el exNBA sea un jugador fundamental para el equipo en esta temporada que está a punto de arrancar.

Esprint final de la pretemporada

Una vez que el Unicaja juegue el Trofeo Costa del Sol, el equipo entrará en la última semana de pretemporada, ante de afrontar, del 18 al 21 de septiembre, la Copa Intercontinental FIBA en Singapur. Previo al viaje hasta la otra punta del mundo para disputar la cita con el resto de campeones continentales, junto a un equipo de la segunda liga norteamericana, el Unicaja jugará en Córdoba la Copa Andalucía contra el Coviran Granada. Este partido se jugará el sábado 13 de septiembre, a partir de las 12.30 horas, en el pabellón de Vistalegre de la capital cordobesa.