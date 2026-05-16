El fichaje relámpago del Madrid para cubrir las bajas de Tavares y Len

El Real Madrid ha anunciado oficialmente el fichaje del ex pívot de la NBA, el turco Omer Yurtseven, de 27 años, que llega al conjunto blanco hasta final de temporada. Dado que Yurtseven no puede ser inscrito en la Euroliga para disputar la próxima Final Four, solo estará disponible para la Liga Endesa, ante la incerteza del regreso de sus pívots lesionados.

"El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Ömer Yurtseven, por el que el pivot queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2026", decía la nota. Internacional con Turquía, Yurtseven ganó la medalla de plata en el Eurobasket de 2025. Durante su trayectoria en la NBA, ha jugado en Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) y Golden State Warriors (2026).

Yurtseven comenzó la presente temporada con el Panathinaikos de Ataman, antes de terminarla entre la NBA G League y la organización de los Golden State Warriors. En nueve partidos con Golden State, Yurtseven promedió 3,8 puntos, 3,3 rebotes y 0,9 asistencias en 12 minutos por partido.

Ahora tendrá la oportunidad de ayudar al conjunto blanco en la Liga Endesa y hasta final de temporada, después de perder a sus dos pívots las últimas semanas y que ya se perderán la Final Four y los play-offs de Liga Endesa.