El fichaje que quería Cubells desnuda al Madrid de Scariolo en París

Un errático Real Madrid cayó por 98-92 en la pista del Paris Basketball y puso fin a su sensacional racha de ocho victorias seguidas en todas las competiciones que le había llevado a aumentar su ventaja al frente de la Liga Endesa y a alcanzar al Barça, al Hapoel Tel Aviv o al Panathinaikos al frente de la Euroliga.

No tuvieron el día los blancos, que venían de derrotar al Dubai (107-93), al ASVEL (69-80), al Maccabi (98-86), al Barça de Xavi Pascual (80-61), al Olimpia Milano (106-77) y al AS Monaco (90-78). Con 17 pérdidas y con Campazzo y Tavares lejos de su mejor nivel, este equipo es otro. La defensa fue lamentable, pero tampoco hay que hacer demasiada sangre y habrá que ver si este lunar se agranda o los de Scariolo vuelven a la senda de las victorias.

Los triples de Alberto Abalde y de Chuma Okeke dieron la primera ventaja a los visitantes (8-13, min. 4:34), a lo que respondió de la misma guisa el Paris Basketball con las canastas de tres de Cavaliere y de un Nadir Hifi cuyo nombre puso Josep Cubells sobre la mesa el verano pasado (16-13, min. 6:31). Un jugadorazo el galo, capaz de anotar (a veces se precipita demasiado) y de liderar a sus 23 años. Sería el complemento perfecto para Satoransky.

Un inocuo Gaby Deck, cara a cara con Mouhamed Faye / EFE

Muy enfadado durante todo el partido, Sergio Scariolo pedía más intensidad a sus jugadores para que mantuviesen la concentración durante los 24 segundos defensivos o frenasen el peligroso camino hacia las 17 pérdidas finales, un lastre que suele ser sinónimo de derrota. En pleno caos defensivo, los locales cerraron el primer cuarto seis arriba (24-18).

Un dos más uno de Rhoden amplió la renta parisina hasta los nueve puntos (29-20, min. 10:54) y el segundo triple de Hifi mantenía la situación controlada para los de Francesco Tabellini (35-26 a 6:27 del descanso). Lyles, el jugador que destrozó al Barça en el Palau, se echó el equipo a sus espaldas y Campazzo colaboró con un triple para acercar a los suyos (40-36, min. 15:38), pero un triple de Amath M'Baye (ex del CSKA Moscú) lideró un buen final de segundo cuarto del equipo francés (50-42).

El exbético Ouattara anotó de tres para establecer la máxima renta del partido (55-42) con Scariolo hecho un basilisco. Su equipo seguía cometiendo errores impropios en los que incurrió en los primeros dos meses de temporada y que parecían olvidados. Ahí emergió un Mario Hezonja en gran momento para comandar la recuperación de un Madrid que se acercó a cuatro puntos (59-55).

Andrés Feliz lideró la estéril remontada madridista / EFE

Los blancos mantenían la cara gracias a Tavares y a la irrupción del exverdinegro Andrés Feliz, pero el 'show de Hifi era total y el tercer cuarto acabó con 75-66. El último ofreció la realidad de un equipazo con una plantilla espectacular que dio un paso atrás en la Euroliga a tres semanas del gran reto de la Copa del Rey.

A 5:57 del final, los desajustes defensivos permitían al Paris Basketball mantener su ventaja de nueve puntos a 5:57 del final (82-73). El Madrid estaba haciendo las cosas muy bien por primera vez en toda la noche y Andrés Feliz asumió responsabilidades hasta el punto de conseguir que los suyos diesen la vuelta al marcador con 1:41 por delante (89-90).

La gestión de esos 101 segundos finales fue lamentable, con Sergio Llull empeñado en demoler los tableros a 'pedradas' (0/6 en triples), Tavares incapaz de imponer su superioridad física (una sola canasta en juego) y Hezonja demasiado fallón (3/8 en triples), por no hablar de las cuatro pérdidas del 'Facu' menos decisivo. En la otra canasta, Hifi abrochó el triunfo local con 21 puntos (98-92).