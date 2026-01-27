Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Euroliga

El fichaje que quería Cubells desnuda al Madrid de Scariolo en París

Nadir Hifi frustró la reacción de un cuadro blanco que perdió 17 bolas y cayó tras seis victorias seguidas (98-92)

Nadir Hifi fue una pesadilla para el Madrid

Nadir Hifi fue una pesadilla para el Madrid / EFE

David Rubio

David Rubio

Un errático Real Madrid cayó por 98-92 en la pista del Paris Basketball y puso fin a su sensacional racha de ocho victorias seguidas en todas las competiciones que le había llevado a aumentar su ventaja al frente de la Liga Endesa y a alcanzar al Barça, al Hapoel Tel Aviv o al Panathinaikos al frente de la Euroliga.

No tuvieron el día los blancos, que venían de derrotar al Dubai (107-93), al ASVEL (69-80), al Maccabi (98-86), al Barça de Xavi Pascual (80-61), al Olimpia Milano (106-77) y al AS Monaco (90-78). Con 17 pérdidas y con Campazzo y Tavares lejos de su mejor nivel, este equipo es otro. La defensa fue lamentable, pero tampoco hay que hacer demasiada sangre y habrá que ver si este lunar se agranda o los de Scariolo vuelven a la senda de las victorias.

Los triples de Alberto Abalde y de Chuma Okeke dieron la primera ventaja a los visitantes (8-13, min. 4:34), a lo que respondió de la misma guisa el Paris Basketball con las canastas de tres de Cavaliere y de un Nadir Hifi cuyo nombre puso Josep Cubells sobre la mesa el verano pasado (16-13, min. 6:31). Un jugadorazo el galo, capaz de anotar (a veces se precipita demasiado) y de liderar a sus 23 años. Sería el complemento perfecto para Satoransky.

Un inocuo Gaby Deck, cara a cara con Mouhamed Faye

Un inocuo Gaby Deck, cara a cara con Mouhamed Faye / EFE

Muy enfadado durante todo el partido, Sergio Scariolo pedía más intensidad a sus jugadores para que mantuviesen la concentración durante los 24 segundos defensivos o frenasen el peligroso camino hacia las 17 pérdidas finales, un lastre que suele ser sinónimo de derrota. En pleno caos defensivo, los locales cerraron el primer cuarto seis arriba (24-18).

Un dos más uno de Rhoden amplió la renta parisina hasta los nueve puntos (29-20, min. 10:54) y el segundo triple de Hifi mantenía la situación controlada para los de Francesco Tabellini (35-26 a 6:27 del descanso). Lyles, el jugador que destrozó al Barça en el Palau, se echó el equipo a sus espaldas y Campazzo colaboró con un triple para acercar a los suyos (40-36, min. 15:38), pero un triple de Amath M'Baye (ex del CSKA Moscú) lideró un buen final de segundo cuarto del equipo francés (50-42).

El exbético Ouattara anotó de tres para establecer la máxima renta del partido (55-42) con Scariolo hecho un basilisco. Su equipo seguía cometiendo errores impropios en los que incurrió en los primeros dos meses de temporada y que parecían olvidados. Ahí emergió un Mario Hezonja en gran momento para comandar la recuperación de un Madrid que se acercó a cuatro puntos (59-55).

Andrés Feliz lideró la estéril remontada madridista

Andrés Feliz lideró la estéril remontada madridista / EFE

Los blancos mantenían la cara gracias a Tavares y a la irrupción del exverdinegro Andrés Feliz, pero el 'show de Hifi era total y el tercer cuarto acabó con 75-66. El último ofreció la realidad de un equipazo con una plantilla espectacular que dio un paso atrás en la Euroliga a tres semanas del gran reto de la Copa del Rey.

A 5:57 del final, los desajustes defensivos permitían al Paris Basketball mantener su ventaja de nueve puntos a 5:57 del final (82-73). El Madrid estaba haciendo las cosas muy bien por primera vez en toda la noche y Andrés Feliz asumió responsabilidades hasta el punto de conseguir que los suyos diesen la vuelta al marcador con 1:41 por delante (89-90).

La gestión de esos 101 segundos finales fue lamentable, con Sergio Llull empeñado en demoler los tableros a 'pedradas' (0/6 en triples), Tavares incapaz de imponer su superioridad física (una sola canasta en juego) y Hezonja demasiado fallón (3/8 en triples), por no hablar de las cuatro pérdidas del 'Facu' menos decisivo. En la otra canasta, Hifi abrochó el triunfo local con 21 puntos (98-92).

