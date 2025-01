Fichaje NBA inminente en el Real Madrid

La sexta victoria consecutiva del Real Madrid en Euroliga tras derrotar a Maccabi Tel Aviv por 116-113 en un festival ofensivo en el que las defensas brillaron por su ausencia, vino acompañada de la confirmación de que Dennis Smith Jr. se convertirá en jugador del equipo blanco en las próximas horas.

Durante todo el martes se dio por hecho el fichaje. El propio jugador (1,91 metros, 27 años) compartió en sus redes sociales una publicación en la que le felicitaban por haberse incorporado al conjunto de Chus Mateo, y el entrenador del Real Madrid no se escondió en la posterior rueda de prensa del partido ante el cuadro israelí: "Mañana me dirán algo si definitivamente es así o no. Cuando pase a formar parte de la plantilla diré algo sobre él, todavía no es oficial. Si llega a ser un jugador nuestro de aquí a poco tiempo, espero, ya hablaré sobre él", desveló.

Así que, a falta de confirmación oficial, Mateo contará con un refuerzo más que interesante para su juego exterior, el de un Dennis Smith Jr. que vivirá su primera aventura en el baloncesto europeo tras una trayectoria de siete años en la NBA.

Un inicio esperanzador en los Mavericks

Todo empezó en 2017, cuando los Dallas Mavericks lo seleccionaron en la novena posición del draft de aquel mismo año. Una primera campaña como 'rookie' más que esperanzadora promediando 15,2 puntos y 5,2 asistencias de media por partido. Pero un año más tarde, los texanos incorporaron a Luka Doncic, y al frente de la nave solo podía haber un piloto, hecho que hizo que, a mediados de la temporada 18/19, los 'Mavs' le traspasasen a los New York Knicks.

Smith Jr. coincidió con Dirk Nowitzki en los 'Mavs' / EFE

En la gran manzana estuvo hasta febrero de 2021, pero muy por debajo de lo esperado y alternando actuaciones con el equipo de la liga de desarrollo. Desde aquel mes hasta el pasado verano, estancias en Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets y Brooklyn Nets pero ya con un rendimiento muy lejano a las expectativas generadas con su llegada a la liga.

Sus números en la NBA

Con los neoyorquinos disputó la pasada temporada 56 partidos en los que promedió 6,6 puntos y 3,6 asistencias de media por encuentro en menos de 20 minutos por partido. En total han sido 326 los partidos que ha jugado Smith Jr. en la NBA, con unos registros de 9,7 puntos y 4,2 asistencias.

Dennis Smith Jr., junto a Marc Gasol / EFE

Así juega Smith Jr.

En su primera campaña en la NBA, el exterior nacido en Fayetteville, North Carolina dio muestras de una explosividad poco común en la liga, gracias a un físico privilegiado que le permitía levitar en esa camino hacia el aro. Pero esos mates y acciones espectaculares escondían importantes debilidades en el lanzamiento así como en la dirección de juego, y cuando llegaron los problemas físicos en forma de lesiones, al jugador se le empezaron a ver todas las costuras.

En Europa, Smith Jr. irá sobrado con esa altura por encima del metro noventa. Pero el talento exportado de la NBA en las últimas temporadas, con jugadores de la talla de Lonnie Walker, Kendrick Nunn o Jabari Parker, también incluye amenaza en el lanzamiento, el gran reto que tendrá un jugador que oxigenará a un Facundo Campazzo al que Mateo debe oxigenar para cuando los títulos estén en juego, y que está llamado a hacer olvidar a alguna apuesta fallida del pasado de parecida procedencia, como Chasson Randle.