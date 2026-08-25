Fichaje mediático en Baskonia: Kenneth Faried, nuevo pívot para Galbiati

Baskonia ha cerrado la incorporación de Kenneth Faried para reforzar su juego interior de cara a la temporada 2026-27. El pívot estadounidense, de 36 años y 2,05 metros, aterriza en Vitoria después de su última experiencia en el Panathinaikos y aportará veteranía y potencia física al conjunto azulgrana.

Paso destacado por los Nuggets

Faried cuenta con una dilatada trayectoria al más alto nivel y acumula más de 450 partidos en la NBA. El interior se formó en la NCAA con Morehead State, antes de dar el salto a la liga estadounidense en la temporada 2011-12 de la mano de los Denver Nuggets, franquicia en la que permaneció durante siete campañas.

Kenneth Faried, en una imagen de archivos con Denver Nuggets / AP

Tras su etapa en Denver, el nuevo jugador baskonista continuó su carrera en diferentes destinos. Pasó por los Brooklyn Nets y por los Capitanes de Ciudad de México, antes de recalar en el CSKA de Moscú, donde disputó por primera vez la Euroliga durante la temporada 2021-22.

Su última aventura, en el Panathinaikos

Su última experiencia en la máxima competición continental llegó de la mano del Panathinaikos. Faried vistió la camiseta del conjunto griego la pasada campaña y tuvo un papel destacado en noviembre, cuando fue reconocido como MVP del mes.

Kenneth Faried, nuevo pívot de Baskonia / Euroleague

En su temporada con el equipo ateniense, el pívot disputó 35 encuentros y firmó unos promedios de 5,8 puntos y 3,9 rebotes por partido. Ahora cambia Grecia por Vitoria con el objetivo de convertirse en una pieza importante dentro de la rotación interior del Baskonia.

Campeón del Mundo en 2014

La llegada de Faried supone también la incorporación de un jugador con experiencia internacional. El estadounidense formó parte de la selección de su país que conquistó el Mundial de 2014, ampliando así un palmarés que incluye una larga trayectoria tanto en la NBA como en Europa.

Faried, en un partido con Panathinaikos / AFP vía Europa Press

El jugador comenzó a destacar en el baloncesto universitario con Morehead State, antes de convertirse en una de las piezas habituales de los Nuggets durante buena parte de la pasada década. Su capacidad atlética y su fortaleza cerca del aro fueron algunas de sus principales señas de identidad durante su etapa en Estados Unidos.

Con este movimiento, Baskonia incorpora experiencia, físico y conocimiento de la Euroliga para afrontar el nuevo curso. Faried se suma al proyecto vitoriano con la misión de dar consistencia al juego interior y ayudar al equipo azulgrana a competir al máximo nivel durante la temporada 2026-27.