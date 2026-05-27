Fichaje interior a la vista en el Real Madrid

El Real Madrid intentará pasar página lo antes posible de la decepción vivida en la pasada final de la Euroliga. Sergio Scariolo y sus jugadores plantaron cara al Olympiacos, y durante gran parte del partido por el título, el 'milagro' de levantar la Copa de Europa en el OAKA parecía convertirse en realidad pese a las numerosas lesiones en el juego interior blanco. Finalmente no fue así, y los del Pireo levantaron la cuarta Euroliga de su historia tras imponerse en la final por 92-85.

El equipo llegó a la capital griega sin poder contar con Edy Tavares y Alex Len, ambos lesionados hasta la próxima temporada. La desgracia se cebó con el Real Madrid y con un Usman Garuba que, en el inicio del último cuarto de las semifinales ante Valencia Basket, se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. El jugador, que será intervenido en las próximas horas, estará alejado de las pistas un año, algo que le descarta prácticamente para toda la próxima campaña. Un mazazo terrible para club y jugador.

Usman Garuba se lesionó en el partido de Euroliga ante Valencia Basket / EFE

Yurtseven, firmado hasta final de temporada

Ya con las lesiones de Tavares y Len, y el improbable escenario de que el interior ucraniano pudiese llegar al final del play-off de la Liga Endesa, el Real Madrid acudió al mercado para fichar al pívot Omer Yurtseven, de 27 años. El turco arrancó la campaña en el Panathinaikos, pero apenas contó con protagonismo, y después de que Ergin Ataman le pusiese la cruz, el jugador rescindió con el conjunto ateniense y firmó por el equipo de los Golden State Warriors de la G-League (Santa Cruz Warriors).

Allí se 'paseó' firmando 23 puntos y 13,3 rebotes por partido, algo que hizo que Steve Kerr contase con él para el tramo final de la temporada, llegando a participar en el play-in de la NBA. Yurtseven ha firmado con el Real Madrid hasta final de temporada.

Omer Yurtseven en un partido con los Golden State Warriors / NBA

Toca acudir al mercado de nuevo

Ahora, tras la grave lesión de Garuba, el conjunto blanco tiene faena por delante, y la intención es fichar a otro pívot con el que disputar el play-off de la Liga Endesa. La operación se deberá cerrar en los próximos días, antes de que arranquen las eliminatorias por el título. A día de hoy, Yurtseven es el único '5' disponible para Scariolo.

El club blanco tiene un par de condicionantes a tener en cuenta. El primero es que ese hipotético refuerzo interior debería no ocupar plaza de extracomunitario. El Real Madrid tiene a Trey Lyles, Chuma Okeke y Gabriel Deck ocupando dos plazas en cada convocatoria ACB, y Scariolo descarta a uno antes de los partidos. El segundo, y algo a mirar seguramente con más detenimiento de cara a la próxima temporada, es no perder de vista la situación con los jugadores de formación (cupos). Teniendo en cuenta que Edy Tavares y Usman Garuba tienen para largo con las recuperaciones de sus respectivas lesiones, el Madrid cuenta, a día de hoy, con Alberto Abalde, Sergio Llull, Mario Hezonja e Izan Almansa.

Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / AFP vía Europa Press

Varios condicionantes a tener en cuenta

El alero gallego tiene contrato hasta 2027 y parece fijo en el Real Madrid de la próxima campaña. Sergio Llull, que cumplirá 39 años el próximo 15 de noviembre acaba contrato el 30 de junio, y club y jugador deben decidir cuál es su futuro. Almansa apunta a seguir su carrera en el baloncesto estadounidense el próximo curso, y con Hezonja no hay que descartar un verano con un nuevo 'culebrón' en cuanto a su futuro. Con contrato hasta 2029, cambió de representante esta temporada.

El Real Madrid se la juega en este play-off de la ACB, y todo lo que no sea levantar la Liga Endesa podría poner en jaque un proyecto a corto-medio plazo, pero que en ningún escenario se podía plantear el finalizar el curso sin títulos.