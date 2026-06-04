BALONCESTO
Otro fichaje del Dubai de Xavi Pascual, procedente del campeón de la Eurocup
El Dubai Basketball sigue su proceso de conformar un equipo potente y de futuro con la incorporación de Kevin Kokila, campeón de la Eurocup con el JL Bourg
El Dubai Basketball sigue conformando una plantilla de lujo pensando en la próxima incorporación de Xavi Pascual como nuevo técnico, y con el objetivo de luchar por la Euroliga, y por ello sigue añadiendo jugadores al plantel del conjunto del Emirato.
En esta ocasión se han fijado de uno de los jugadores que han marcado el éxito del JL Bourg en la Eurocup, y que les llevó al título hace unas semanas tras imponerse en la final al todopoderoso Besiktas, al que dejó sin plaza en la Euroliga.
Dubai Basketball está cerrando el fichaje del pívot de 24 años y 2,03, Kevin Kikola, aunque la intención es cederlo la próxima temporada al Virtus Bolonia, como adelantaba ‘Basketnews’. Se trata de un jugador con mucho potencial aunque necesita ganar experiencia al máximo nivel europeo, por lo que han pactado su cesión al cuadro boloñés para ‘foguearse’ y poder dar el salto al año siguiente a su equipo.
Buenos promedios en la Eurocup
Kokila promedió 8.2 puntos, 5.2 rebotes, 0.9 robos, 0.7 tapones y 11.5 de valoración en 21 minutos por partido durante la temporada de la EuroCup. Tuvo un 50% de acierto en tiros de dos puntos y un 78% en tiros libres.
Una de sus mejores actuaciones se produjo en la decisiva final de la EuroCup contra el Besiktas Estambul, donde terminó con 18 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y una valoración de 27. Kokila también tuvo un buen rendimiento en la liga francesa, promediando 10.1 puntos y 6 rebotes en 23 minutos por partido.
En tres partidos contra el AS Monaco, el equipo mejor clasificado de la liga francesa en la Euroliga, Kokila promedió 15.3 puntos, 8.7 rebotes y 1.3 tapones por partido. Kokila ha sido capitán del JL Bourg esta temporada tras haber militado cuatro años en el club francés. A nivel internacional, ayudó a Angola a conquistar el título del AfroBasket 2025.
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