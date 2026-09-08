La FIBA cancela definitivamente la Basketball Champions League Asia 2026

La Basketball Champions League Asia 2026 no se disputará. La FIBA ha decidido cancelar definitivamente la competición, según ha comunicado este martes la B.LEAGUE tras recibir la notificación del organismo internacional. El torneo debía celebrarse inicialmente el pasado mes de junio y había sido aplazado a la segunda mitad del año.

La decisión deja sin torneo a algunos de los mejores equipos del continente. Utsunomiya Brex, Seoul SK Knights y Meralco Bolts habían conseguido sus respectivas plazas a través de la East Asia Super League (EASL). También tenían asegurada su presencia South China Athletic y Taoyuan Pauian Pilots tras alcanzar la final de la BCL Asia-East.

La lista todavía debía completarse. Dos plazas correspondían a la FIBA West Asia Super League (WASL) mientras que otra estaba reservada para el campeón de la liga china. El torneo debía reunir así a buena parte de los principales clubes del baloncesto asiático para decidir al campeón continental.

Un aplazamiento que lo cambió todo

La BCL Asia debía celebrarse originalmente en junio. Sin embargo, la situación en Oriente Medio obligó a FIBA a aplazar el torneo. La intención era trasladarlo a la segunda mitad de 2026 y durante los últimos meses se había trabajado para encontrar una nueva fecha.

Finalmente no la habrá. El calendario de los clubes ha sido uno de los principales motivos de la cancelación. Muchas de las ligas nacionales de los participantes ya han comenzado y esto hacía muy difícil encajar el torneo en las próximas semanas.

La FIBA WASL Final 8 sí seguirá adelante y ya tiene nuevas fechas: se disputará entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre. Sus dos mejores equipos debían obtener el billete para la BCL Asia 2026. Una clasificación que ahora queda sin efecto después de la cancelación del torneo continental.

Utsunomiya Brex durante la EASL 2025-26 / EASL

Sin margen para la Intercontinental

A todo ello se suma otro factor importante. La BCL Asia debía servir para decidir el representante asiático en la FIBA Intercontinental Cup 2026. Con el torneo mundial previsto para este mes de septiembre ya no había margen para que la competición asiática cumpliera con esa función.

Ante esta situación, FIBA ha optado por cancelar definitivamente la edición de 2026. Por el momento, el organismo internacional no ha publicado un comunicado propio sobre la cancelación. La noticia se conoce a través de la B.LEAGUE, que asegura haber recibido directamente de FIBA la notificación de que el torneo no se celebrará.

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La cancelación pone fin a varios meses de incertidumbre y deja sin la gran cita continental a los equipos que ya habían conseguido su clasificación. La BCL Asia pasó de estar prevista para junio a ser aplazada y finalmente desaparecer por completo del calendario de 2026.