El FIATC Girona negocia con Mac McLung, tricampeón del concurso de mates de la NBA

El FIATC Girona podría cerrar uno de los fichajes más inesperados y que mayores expectativas generaría en lo que va de verano. Los gerundenses están en disposición de incorporar a uno de esos perfiles cuyas jugadas aspiran a terminar entre las más espectaculares de la campaña.

Según informa el periodista Chema de Lucas, el FIATC Girona se encuentra en negociaciones con Mac McLung para conseguir su llegada a Fontajau. Un nombre conocido para los fanáticos de la NBA, pese a que el exterior estadounidense de 27 años tan solo ha disputado 17 partidos en la liga americana.

Tricampeón del concurso de mates de la NBA

Ahora bien, parte de la la gran fama que atesora McLung viene por su desempeño en el concurso de mates de la NBA. El hecho de haber jugado en diferentes equipos de la G League le permitió participar en dichos torneos, y el resultado fue inmejorable: campeón en 2023, 2024 y 2025, dejando algunos mates de bella factura pese a su corta estatura (1.88 metros).

Mac McLung ha ganado tres veces el concurso de mates de la NBA / NBA

Más allá de esa faceta de 'matador', McLung ha sido uno de los jugadores más destacados de las últimas temporadas en la liga de desarrollo. Campeón en 2023, este pasado curso fue elegido por segunda vez en su trayectoria 'MVP' de la temporada regular. Más de 220 partidos entre South Bay Lakers, Delaware Blue Coats, Osceola Magic y Windy City Bulls, su último equipo.

Un exterior con muchos puntos

Además, McLung terminó la temporada con los Chicago Bulls, disputando ocho partidos en los que promedió seis tantos por encuentro. El 10 de marzo de este año, con los Windy City, firmó 54 puntos ante los College Park Skyhawks, siendo la quinta máxima anotación histórica de la competición.

McLung, con los Windy City Bulls / G League

14 días más tarde, McLung se fue hasta los 59 tantos ante los Birmingham Squadron, fijando la tercera máxima anotación de todos los tiempos en la G League. El exterior es el máximo anotador histórico de la competición.

En caso de cerrarse su llegada a Girona, sería la primera experiencia de McLung en el baloncesto europeo. Pese a su buen desempeño en la segunda competición estadounidense, el jugador nunca ha contado con la estabilidad para asentarse en la NBA. Su sitio puede estar en el basket continental, de ahí que el FIATC Girona pueda pujar fuerte por su llegada.

Mac McLung, con los Chicago Bulls / NBA

Los fichajes cerrados hasta la fecha por el FIATC Girona

Hasta la fecha, el club de Marc Gasol ha cerrado los fichajes de Andrzej Pluta, Isaac Vázquez, Stanley Whittaker, David N'Guessan y Aljaz Kunc. Además, el periodista Xavi Ballesteros afirmó que la llegada a Fontajau de Jassel Pérez también está cerrada. Los de Moncho Fernández disputarán la FIBA Europe Cup este siguiente curso.