BALONCESTO
El FIATC Girona gana al Cheshire Phoenix inglés en su primer amistoso
Los de Moncho Fernández, con sólo cinco jugadores del primer equipo, dejaron buenas sensaciones ante un conjunto inglés que fue de más a menos (93-77)
EFE
El FIATC Girona ganó con claridad este sábado en Platja d'Aro al Cheshire Phoenix inglés (93-77) en el primer partido amistoso de la pretemporada del equipo de Moncho Fernández, en la puesta a punto para el curso de su debut europeo.
La igualdad marcó el primer tramo del duelo (23-26 al final del primer cuarto y 31-31 a los 15 minutos), pero el Girona rompió el partido con un 19-7 para llegar al descanso con un 50-38.
El parcial catalán llegó hasta el 45-21 para situar un 76-52 al final del tercer período, antes de que el conjunto inglés maquillara el marcador en el último cuarto.
El partido supuso el debut de dos fichajes, Mac McClung, dos veces MVP y máximo anotador histórico de la G League y triple ganador del concurso de mates de la NBA, y Stanley Whittaker.
El pívot lituano Martinas Geben fue el máximo anotador con 16 puntos en 13 minutos, seguido de McClung y Sergi Martínez (11) y Pep Busquets y Whittaker (10).
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