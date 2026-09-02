El FIATC Girona ficha a Dominykas Stenionis con un contrato temporal prorrogable hasta final de campaña

El FIATC Girona ya tiene nuevo base. El conjunto que preside Marc Gasol anunció la incorporación del lituano Dominykas Stenionis, que firma un contrato temporal con una opción para prolongar su vinculación hasta final de temporada.

Stenionis, de 24 años y 1,79 metros, aterriza en Girona procedente del Valmiera Glass VIA letón para cubrir la baja de Isaac Vázquez, lesionado recientemente. El conjunto catalán necesitaba ampliar sus recursos en la dirección de juego ante el reto de afrontar una temporada con doble competición.

El nuevo jugador del Girona se formó en las categorías inferiores del Zalgiris Kaunas, el club de su ciudad natal, antes de continuar su carrera en el Nevezis y el Lietkabelis, ambos también de la liga lituana. La pasada campaña dio el salto al baloncesto letón, donde terminó siendo una de las piezas destacadas del Valmiera.

Su rendimiento fue especialmente notable. Stenionis conquistó la liga de Letonia y Estonia y la Copa de Letonia, competición en cuya final fue elegido MVP. Sus números reflejan su protagonismo: 13,7 puntos, 2,8 rebotes, 7,9 asistencias y 17,1 créditos de valoración por encuentro. Además, recientemente hizo su debut con la selección absoluta de Lituania.

El director deportivo del Girona, Fernando San Emeterio, explicó los motivos que han llevado al club a apostar por el base lituano. "Necesitábamos reforzar la posición de base después de la lesión de Isaac para afrontar el inicio de la doble competición", señaló en unas declaraciones difundidas por la entidad.

San Emeterio considera que Stenionis está preparado para afrontar el salto de nivel. "Es un jugador que el curso pasado rindió muy bien en una liga de nivel inferior a la ACB, pero que está preparado para dar el salto y competir en la ACB", aseguró el responsable deportivo del conjunto gerundense.

El director deportivo también puso el foco en las características que puede aportar el nuevo fichaje. Lo definió como un jugador "pequeño, pero con mucho carácter y muy eléctrico", además de destacar que "encaja muy bien" con la propuesta baloncestística del equipo.

Noticias relacionadas

Con Stenionis, el Girona busca ganar profundidad y alternativas en la dirección de juego en un inicio de curso exigente. El base lituano tendrá ahora la oportunidad de demostrar en la Liga Endesa que su buen rendimiento en Letonia puede trasladarse también al máximo nivel del baloncesto español.