Baloncesto
El FIATC Girona anuncia el fichaje de Stanley Whittaker
El base estadounidense es la quinta incorporación para el proyecto de Moncho Fernández, firma por una temporada y procede del Aliaga Petkim Spor turco
El FIATC Girona sigue anunciando fichajes de cara a la próxima temporada. Stanley Whittaker es la quinta incorporación de cara a la próxima temporada, y será uno de los bases de Moncho Fernández en el debut de los gerundenses en la FIBA Europe Cup.
Whittaker, que llega procedente del Aliaga Petkim Spor turco, tiene 31 años, mide 1,83 metros y ha firmado por una campaña.
En la liga turca, el americano ha promediado 13,1 puntos, 3,5 asistencias y 2,3 puntos por partido, mientras que en el FIBA Europe Cup sus registros fueron de 10,4 tantos, 4,8 pases de canasta y 2,3 capturas.
Whittaker llegó al baloncesto europeo a finales de la campaña 2019-20 tras haber jugado en las universidades de Frank Phillips (13-15) y Keiser (15-17).
En el viejo continente, ha pasado por equipos como el UBSC Graz austríaco, en el Karlsruhe Lions alemán, el Dinamo Sassari italiano o el Parma Basket ruso, club en el que estuvo antes de firmar por el Petkim Spor.
A través de unas declaraciones difundidas por el FIATC Girona, su director deportivo, Fernando San Emeterio, destacó los motivos por los que se habían decantado por su llegada a Fontajau.
"Es un jugador con mucha experiencia en Europa y muy completo en los dos lados de la pista. Puede encajar muy bien con el estilo de juego y la identidad del equipo de Moncho Fernández. Es un base muy activo e intenso y fuerte en defensa, y en ataque busca lo que necesita el equipo en cada momento", detalló el cántabro.
Con Whittaker, el FIATC Girona ya tiene cinco fichajes de cara al próximo curso. El estadounidense se añade a las llegadas ya confirmadas de Isaac Vázquez, Andrzej Pluta, Aljaz Kunc y David N'Guessan.
- Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
- Las alternativas del Barça a Julián Álvarez: estas son las opciones de mercado
- Jhon Duran, alternativa sorpresa del Barça para la delantera
- Julián Álvarez estalla contra el Atlético de Madrid
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- Ruud Nijstad: 'Formar una pareja de centrales con Cubarsí en el Barça es mi gran objetivo
- Sale a la luz la operación que puede acercar a Julián Álvarez al Barça: 'A partir del lunes...
- Oficial: El Atlético descarta vender a Julián Álvarez al Barça