El FIATC Girona anuncia el fichaje de Stanley Whittaker

El FIATC Girona sigue anunciando fichajes de cara a la próxima temporada. Stanley Whittaker es la quinta incorporación de cara a la próxima temporada, y será uno de los bases de Moncho Fernández en el debut de los gerundenses en la FIBA Europe Cup.

Whittaker, que llega procedente del Aliaga Petkim Spor turco, tiene 31 años, mide 1,83 metros y ha firmado por una campaña.

En la liga turca, el americano ha promediado 13,1 puntos, 3,5 asistencias y 2,3 puntos por partido, mientras que en el FIBA Europe Cup sus registros fueron de 10,4 tantos, 4,8 pases de canasta y 2,3 capturas.

Stanley Whittaker, quinto fichaje del FIATC Girona / FIBA

Whittaker llegó al baloncesto europeo a finales de la campaña 2019-20 tras haber jugado en las universidades de Frank Phillips (13-15) y Keiser (15-17).

En el viejo continente, ha pasado por equipos como el UBSC Graz austríaco, en el Karlsruhe Lions alemán, el Dinamo Sassari italiano o el Parma Basket ruso, club en el que estuvo antes de firmar por el Petkim Spor.

A través de unas declaraciones difundidas por el FIATC Girona, su director deportivo, Fernando San Emeterio, destacó los motivos por los que se habían decantado por su llegada a Fontajau.

"Es un jugador con mucha experiencia en Europa y muy completo en los dos lados de la pista. Puede encajar muy bien con el estilo de juego y la identidad del equipo de Moncho Fernández. Es un base muy activo e intenso y fuerte en defensa, y en ataque busca lo que necesita el equipo en cada momento", detalló el cántabro.

Con Whittaker, el FIATC Girona ya tiene cinco fichajes de cara al próximo curso. El estadounidense se añade a las llegadas ya confirmadas de Isaac Vázquez, Andrzej Pluta, Aljaz Kunc y David N'Guessan.