FIATC dará nombre al Bàsquet Girona en la Liga Endesa

Semana grande en Fontajau. Después de certificar su plaza para la FIBA Europe Cup de la próxima temporada, el Bàsquet Girona ha anunciado este jueves que FIATC, hasta ahora patrocinador principal de la entidad, reforzará su vinculación con el club y pasará a formar parte del naming del equipo en la Liga Endesa.

Se trata de un paso más en la corta historia de un club que, por el vertiginoso ritmo al que ha ido creciendo, se ha visto obligado en muchas ocasiones a no perder de vista ningún detalle. La sensación de frenesí este verano es total. No solo por la clasificación para una competición europea, sino también porque la concesión del pabellón podría cerrarse en breve.

Para seguir avanzando, el acuerdo anunciado hoy con FIATC era un movimiento clave para seguir dotando al club de recursos económicos y continuar creciendo con garantías, alejando los fantasmas del pasado.

El acto se ha celebrado en la conocida como la cueva de Fontajau. Marc Gasol, presidente del Bàsquet Girona, y Joan Manuel Castells, director general de FIATC, han sido los encargados de explicar los motivos de un acuerdo que, según ambos, "se ha ido construyendo con el paso del tiempo".

"Es un momento histórico para nosotros", ha comenzado Gasol. A continuación, ha explicado que el acuerdo no se limitará únicamente a la incorporación de FIATC al naming del club, sino que tendrá un carácter transversal. "Tendrá impacto en el equipo femenino, en la cantera y también en el área social del club", ha señalado el presidente.

"Compartimos valores y una misma visión del mundo", ha afirmado Castells, que se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo. La operación supondrá un incremento de la aportación económica de FIATC, aunque ninguna de las partes ha querido ofrecer cifras. Gasol, eso sí, ha querido dejar claro que la decisión no ha estado condicionada por la clasificación para Europa. "Habría sucedido igualmente, es un paso natural", ha asegurado.

El acuerdo tendrá una duración de tres temporadas, con una cuarta opcional. Más allá del cambio de denominación, la nueva alianza también será visible con la incorporación del nombre de FIATC en la parte superior del escudo del club, en un diseño que recuerda a la corona que luce el escudo del equipo femenino.

Maxi Fjellerup y Queralt Casas han participado en el acto, dejando la primera imagen oficial de la incorporación de la jugadora al Spar Girona. También han estado presentes Stefi Batlle, CEO del club, además de Pere Puig y Xus Escosa, responsables de la dirección deportiva de los equipos femenino y masculino, respectivamente.