Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Athletic vs Real SociedadVuelta semifinales CopaPlayoffs Champions FemeninaCuadro Champions FemeninaBarcelona - Las Palmas Copa juvenilFlorentino SuperligaProtecció CivilSemifinales Copa del ReyPartidos Copa hoyBonolotoLesión RashfordDecoTest F1 directoAntonio LobatoFlick MadridNou PalauElecciones presidente BarçaSerratPaco JémezCésped Atlético - BarçaDroAston MartinAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesLEC VersusAll Star NBA 2026Cuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresCalendario F1Ferran AdriaFermínToni SantosBonolotoJames Van der BeekVuelta semifinales CopaEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

Baloncesto

Festival ofensivo del Baxi Manresa en Hamburgo

Los de Diego Ocampo no perdonaron ante el colista del grupo en Eurocup y se apuntaron un brillante triunfo por 22 puntos de diferencia (94-116)

El Baxi Manresa no falló en su vista a Hamburgo

El Baxi Manresa no falló en su vista a Hamburgo / Twitter: @BasquetManresa

Marc del Río

Marc del Río

El Baxi Manresa cerró a lo grande su participación en la fase de grupos de la Eurocup. Diego Ocampo y sus jugadores no fallaron en la pista del colista, un Veolia Towers Hamburgo al que superaron por un contundente 94-116.

Veolia Towers Hamburg - Baxi Manresa (baloncesto, Eurocup), 11/02/2026

EUROCUP

94
116
Alineaciones
VEOLIA TOWERS HAMBURG, 94
(33+21+23+17): Rich (6), Wimberg (4), Ogbe (5), Williams (9), Turudic (6) -cinco inicial-; Thorpe (15), Mueller (2), Grey (6), Martin (1), Breunig (18) y Daniels (22).
BAXI MANRESA, 116
(31+30+32+23): Bassas (8), Brooks (17), Reyes (7), Olinde (14), Akobundu (4) -cinco inicial-; Gaspà (-), Ubal (24), Steinbergs (10), Knudsen (5), Oriola (14) y Pérez (13).
ÁRBITROS
Milivoje Jovcic, Amit Balak y Dragan Porobic. Sin eliminados.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la jornada 18 de la fase regular de la Eurocup de baloncesto disputado en el Inselpark Arena.

Fue uno de los partidos más sólidos y consistentes del cuadro manresano en este arranque de 2026. Los del Bages sacaron a relucir músculo anotador y tan solo levantaron algo el pie del acelerador en el último periodo, cuando se fueron 20 puntos por encima en el marcador.

No bajó de los 30 puntos Manresa en los tres primeros cuartos (31-30-32). La primera mitad se cerró con un 54-61 favorable a los visitantes, que lograban sobrevivir al talento ofensivo de Devon Daniels y Martin Breunig, autores de 18 y 14 tantos en los 20 minutos iniciales.

Ubal brilló en Hamburgo

Agus Ubal volvió a brillar con el cuadro manresano firmando una gran actuación en tierras germanas. El uruguayo se fue hasta los 24 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias para 27 créditos de valoración, su segundo mejor registro histórico en la competición.

Con tres dígitos menos se quedó Pierre Oriola, que se fue hasta los 14 tantos y nueve rebotes, cuatro de ellos en ataque, mientras que Ferran Bassas también coqueteó con las dobles figuras gracias a ocho puntos y 10 asistencias.

Noticias relacionadas y más

Ferran Bassas, en el partido de Eurocup ante Hamburg

Ferran Bassas, en el partido de Eurocup ante Hamburg / Twitter: @BasquetManresa

Con la victoria, Baxi Manresa cerró su participación en el grupo B de la Eurocup en quinta posición con un balance de 11 victorias y ocho derrotas, y ya sabe que se tendrá que medir al Turk Telekom en los octavos de final, con la idea en el Nou Congost y la vuelta en tierras turcas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL