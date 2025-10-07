Festival del Joventut en su estreno en la BCL

Fiesta completa en el Olímpic de Badalona con el debut del Joventut en la BCL.Los verdinegros no tuvieron piedad del Cholet francés, al que derrotaron por 18 puntos de diferencia (91-73) en la jornada inaugural de la competición de la FIBA, a la que la Penya se ha pasado este curso dejando atrás años de participación en la Eurocup de la Euroliga.

Ante Tomic y Cameron Hunt, con 14 puntos cada uno, fueron los máximos anotadores en el bando local, mientras que Gerald Ayayi también aportó 14 tantos para los visitantes. El partido no tuvo mucha historia, y los jugadores de Dani Miret ya demostraron su superioridad respecto al cuadro galo desde los primeros minutos.

Ricky y Tomic ya dejaron detalles de su calidad

Ricky Rubio, Ante Tomic o Adam Hanga disputaron por primera vez en sus carreras un partido de BCL, y el base de El Masnou ya dejó una jugada de fantasía junto al pívot croata, que culminó el estonio Henri Drell con un buen aro pasado.

Se divirtió mucho el Joventut en una primera mitad que cerró con un 53-35 favorable. Los franceses encajaban y encajaban puntos sin saber por donde les llovía, y en el inicio del tercer cuarto empezaron a subir su tono físico, con más 'caricias' hacia los jugadores verdinegros que los árbitros no sancionaban con personales.

Tres técnicas prácticamente consecutivas para la Penya

Y la Penya se desquició, recibiendo tres técnicas por protestar prácticamente consecutivas que situaron a los de Fabrice Lefrançois a tan solo 11 puntos (53-42).

Pero el Joventut supo regresar al partido bien liderado por Cameron Hunt, y puso la directa para cerrar el tercer asalto con un 74-55 que dejaba el triunfo prácticamente sellado.

Ricky Rubio charla con uno de los árbitros del partido continental ante el Cholet / FIBA

Los badaloneses siguieron completando un partido muy serio y no levantaron el pie del acelerador en el último cuarto, sabiendo que el gran objetivo en esta fase de grupos, más allá de lograr el billete para las eliminatorias, es tratar de finalizar en primera posición y acceder directamente a los octavos, evitando el Play-In previo.

Finalmente, la victoria se quedó en casa (91-73), y la acción volverá al Olímpic el próximo domingo (12h CET) con la visita del Casademont Zaragoza, antes de viajar la próxima semana a Hungría para medirse al Hapoel Holon.