Ferran Martínez, ex jugador de baloncesto: “El 95% de los deportistas no ganan lo suficiente para vivir después de su carrera”

¿Qué pretendes explicar en este libro?

Siempre explico que he tenido dos vidas, la de deportista profesional, que dura muy poco, porque te retiras con 35 años, y la vida real, que es la que empieza justo después. En este libro, he intentado plasmar todas las experiencias también vividas como deportista de élite, con todo lo que esto supone de los aprendizajes, de superación de la presión, de los equipos de alto rendimiento, todo esto aplicado a la vida posterior, y las enseñanzas que puedes sacar en cada una de ellas. No es que el libro ponga una clave concreta que si haces esto tendrás éxito, porque el éxito es muy relativo también. Me gustaría que cada uno extraiga cuál es su propio algoritmo para poder tener éxito, tanto en su vida profesional como personal, como laboral, basado en las experiencias que yo he tenido.

Muchos deportistas ganan mucho dinero y luego no lo han sabido gestionar ¿Sigue sucediendo?

Ahora, por suerte, está todo súper profesionalizado y no pasa tanto como antes. Al final, por muchos asesores que tengas, tus agentes, asesores financieros, fiscales, alrededor, si tú no tienes el conocimiento de lo que tienes, no tienes la sensación de control. Entonces, aunque tú sepas que tienes grandes contratos y ganas mucho, adquieres un nivel de vida muy alto, pero, realmente, tampoco tienes mucho conocimiento de dónde están invirtiendo mis asesores mi dinero y que, cuando te retires, ¿en qué situación voy a estar?, o que pueda haber también cosas como una lesión o no cumplir con las expectativas de tu contrato, pues muchas variables que, cuanto más sepas tú de finanzas, mucho mejor. Para mí es muy raro pensar que alguien que gana mucho tenga cero conocimientos financieros, por muchos asesores buenos que pueda tener alrededor.

¿Es cierto que gestionaste un contrato con Messi?

Una de las empresas que monté con otros cuatro socios, que creamos ‘Global Sports Advisors’, y el primer cliente que tuvimos fue Messi para un contrato en concreto con Banc de Sabadell, que yo me encargaba de estos temas de imagen, los otros tres socios eran agentes FIFA y ese fue el primer contrato publicitario grande que hizo Messi cuando tenía 18 años. Pero su caso es excepcional. Yo diría que el 95% de los deportistas no pueden ganar lo suficiente como para vivir después. Hay medallistas olímpicos, gimnastas, atletas, nadadores, que viven de las becas deportivas. Si luego no estudian o no se forman, cuando se retiran tienen problemas gravísimos, porque no han podido acumular un patrimonio para poder tener más tranquilidad. Los que ganan muchísimo, a veces por malas decisiones suyas, o por crear negocios que desconocían, o invertir en cosas que no sabían dónde se metían, no es que se arruinen al momento, pero si mantienen el nivel de vida muy alto, cuando ya no hay ingresos, al cabo de cinco años pueden tener problemas.

Yo diría que el 95% de los deportistas no pueden ganar lo suficiente como para vivir después

Ferran Martínez charla con el director adjunto de SPORT, Albert Masnou / Dani Barbeito / SPO

¿Y es más culpa de ellos o del entorno?

Es que yo diría que nadie lo hace a propósito. Lo que pasa es que ellos, los deportistas, tienen que tener muy claro, y lo tienen normalmente, que esto es una carrera muy corta, y tienen el desconocimiento de qué voy a hacer, dónde voy a invertir, mientras voy generando estos ingresos, y su entorno de confianza, que como es lógico, el primer entorno más cercano es el familiar, que lo intentan hacer bien, pero a veces no tienen los conocimientos suficientes como para llevarles muy bien toda esta parte. Un jugador ‘top’, hoy en día, es como una empresa en sí mismo, por lo tanto, tiene que tener a su alrededor un equipo súper profesional que se dedique a este tema de gestionarle las inversiones, y él mismo tiene que tener un mínimo conocimiento también.

Ahora, incluso los bancos tienen sus propios grupos de divisiones para trabajar en este tema, y tú has trabajado en algunas entidades...

Es difícil poderte poner en la cabeza de un deportista si tú no lo has sido antes. La mayoría de personas estudian, tienen un trabajo, van mejorando en su vida profesional, y se jubilan con 65 pero alguien que desconozca lo que es jubilarte con 35, y ver que tienes toda una vida por delante. La gente dice, que con lo que han ganado les queda toda una vida por delante, entonces sí que hay asesores y hay bancos, que en teoría se dedican a estos temas. Lo que yo digo es que cada día hay mil maneras de poder invertir nuevos productos, y que la gente desconoce. Basado en mi experiencia, lo que yo he hecho es intentar anticiparme muchos años a lo que va a pasar, para poder invertir en estos sectores en crecimiento. En el 2014 ya empecé a invertir en inteligencia artificial o en ‘blockchain’, cuando casi no se hablaba de esto, y ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, y ahora estoy invirtiendo en computación cuántica, cuando nadie sabe muy bien lo que es, pero se sabe que son tecnologías del futuro, que van a hacer que la sociedad avance.

Estás hablando dónde tú apuestas pero en el libro solo haces la reflexión donde quizás tienes que poner la mirada...

Sí, yo marco tendencias yo y muchísima gente, que son las tendencias de futuro, y como siempre, la clave en todo es la diversificación, entonces lo que explico es que no pongas todo en un mismo sitio, sino que diversifiques al máximo, y diversificar quiere decir también por país, por situación también, por producto también financiero, en inmuebles, en tecnología, en muchas variables, para tener un abanico lo más amplio posible, y aquí la clave también es tener muy claro tu horizonte temporal, el tiempo que tú vas a destinar a esto cuando necesitarás el dinero, y siempre tener un plan B o un plan C, por imprevistos que siempre surgen, y que la gente vive muy al día, y a veces no tiene previsto estas cosas que puedan pasar.

La clave es la diversificación, no pongas todo en un mismo sitio, sino que diversifiques la inversión al máximo, y diversificar quiere decir también por país, por situación también, por producto también financiero, en inmuebles, en tecnología, en muchas variables, para tener un abanico lo más amplio posible

Ferran, durante su entrevista en SPORT dónde puso de relieve la importancia de tener el control financiero en tu vida / Dani Barbeito / SPO

Tú hablas desde el lado experto, pero una persona que no tiene sus conocimientos, ¿qué tiene que hacer para intentar conocer todo esto?

Es que no hace falta ser ningún experto, lo que hace falta, y esto me lo enseñó el deporte, es tener un mínimo de disciplina. Ya sé que a veces es muy farragoso decir, a ver, ¿cuánto estoy ganando y qué estoy gastando?, y hacer dos columnas de gastos y de ingresos, y a veces empiezas a contabilizar los gastos que tienes y te das cuenta que hay muchos gastos que podrías evitar, lo que pasa que no los tienes ni en la cabeza, porque te salen de manera natural, y entonces tú puedes tener una mínima capacidad de ahorro, pero con disciplina puedas ser como una hormiguita e ir diciendo, mira, yo una parte, un porcentaje, el que sea, de lo que gano lo quiero ir invirtiendo, lo quiero ir ahorrando de esta manera, porque es la forma de que siempre tengas como monitorizado tu estado financiero real en ese momento, como si fueras una propia empresa. Tienes unos impuestos que pagar, tienes mil variables que los tienes que tener muy en la cabeza y muy estructurados, y no hace falta ser un experto en esto, lo que pasa que tienes que tener un mínimo de conocimiento y disciplina, y ya digo, como aunque sea muy farragoso todo esto, no decir, bueno, yo voy tirando y ya veremos lo que pasa.

Dices en el libro que la inversión tiene que salir del ahorro ¿es el capital que has de mover para hacerlo crecer?

Claro, sí, lo que pasa es que el pequeño ahorro, si es muy pequeño, tú no puedes asumir muchos riesgos, porque si ese pequeño ahorro lo pierdes, con cantidades muy pequeñas, desaparece, y entonces también es muy complicado, tal como está la situación actual, poder ver en productos bancarios dónde puedes sacar rentabilidad, antes podías invertir en diferentes fondos de inversión, o productos incluso en plazos fijos de hace muchísimos años, que ahora, con el tema del precio del dinero, no hay prácticamente rentabilidad, entonces, a menos riesgo, y con cuanto más liquidez necesitas, menos riesgo tienes que asumir, en cualquier momento puedes disponer de eso, y conforme te vas sofisticando un poco más, pues tienes que ir diversificando y ver también tu nivel de riesgo que quieres asumir.

Es como el valor más seguro y el valor más de riesgo...

Sí, es de sentido común, cuanto más quieras apostar por ganar, más riesgo estarás asumiendo, si entras en acciones de renta variable en acciones de empresas, hay un tipo de empresas que son mucho más sólidas y tienen unas cotizaciones más o menos estables, que sabes que estás apostando por cosas muy seguras, y otras que son mucho más volátiles, sobre todo las tecnológicas, que en un momento dado pueden subir y bajar. Entonces, tú no puedes invertir mucho solo en renta variable, si es que ese dinero lo puedes necesitar en cualquier momento, igual que hay otros muchos productos, esto es la parte financiera. En la parte de inmuebles está clarísimo, por eso hay nuevas tecnologías, como la tecnología ‘blockchain’, que te permite invertir en inmuebles con cantidades muy pequeñas, lo que llamamos productos tokenizados, que es uno de los proyectos donde estoy yo, en una empresa que se llama Rental, que justamente hacemos esto, pero la gente normal no conocen esto, o tienen desconocimiento, y el desconocimiento hace que tengas prudencia y tengas miedo, por lo tanto, no inviertes ahí. Uno de los consejos claros es, solo invierte en lo que conozcas. Porque antes se hablaba solo de inversión más segura, era la inmobiliaria, y ahora quizá ha variado, hay más funciones, la criptomoneda, que también podemos hablar.

Uno de los consejos claros es invertir solo en lo que conozcas. Porque antes se hablaba solo de inversión más segura, que era la inmobiliaria, y ahora quizá ha variado, hay más funciones, la criptomoneda, por ejemplo u otras maneras de adquirir parte de una propiedad con una pequeña inversión

Para Ferran, lo más importante es tener el control de tus finanzas y saber dónde depositas tus inversiones, sean pequeñas o grandes / Dani Barbeito / SPO

Las diferentes formas del dinero

Antes, teniendo un poquito de dinero, comprabas una vivienda, un terreno, y eso te daba unos réditos.¿Eso ha cambiado o sigue siendo un valor?

La inversión inmobiliaria es una de las partes que tienes que tener en tu cartera de inversión, lo que pasa es que hay muy poca gente que tenga capacidad de comprar un inmueble para poder alquilar o para tenerlo como patrimonio. Entonces, hay fórmulas para poder beneficiarte de las rentabilidades que podría dar el inmobiliario, pero sin tener que desembolsar mucho dinero, por lo tanto, esto es lo que habla de la ‘tokenización’ inmobiliaria, que en Estados Unidos ya está regulado, aquí en España y en Europa también está regulado, y que al final es un producto financiero que la mayoría de gente desconoce, la gente joven lo va conociendo mucho más, porque ya suben con otra mentalidad y lógicamente tienen otras maneras mucho más globales de ver la economía y se va conociendo, y es una tendencia futuro. Son fórmulas que la banca también poco a poco va entrando, pero la banca como es muy conservadora, pues le tarda muchos años en poder entrar en esto, igual que antes nadie se planteaba tener el dinero en un banco digital que no hubieran oficinas ni una persona con quien hablar, y hoy en día existen cantidad de bancos digitales que la gente joven utiliza normalmente y la mayoría de gente también, y ya no tienes ese miedo que tenías antes a no ver la persona delante.

¿Va a desaparecer el dinero tal como lo conocemos?

El dinero es un valor fijo que le damos un valor, por eso sube o baja. El dinero, en realidad no existe, el dinero es un apunte contable. Claro que sí que existe, pero antes la gente decía, yo tengo mi dinero, mis billetes están guardados en el banco, y cuando yo quiero el dinero físico lo saco del banco y es mío. Muy bien, pero hoy en día ese dinero no están acumulados en ningún sitio físico, por lo tanto, hay lo que llamamos el dinero físico de toda la vida, que es el dinero que la gente conoce. Luego hay otro tipo de dinero, que son las criptomonedas, o criptoactivos, que antes la gente, por desconocimiento también, estaba como mal visto, pero ahora son los propios bancos centrales que van a crear su propia criptodivisa, como el euro digital, por ejemplo, o el dólar digital, y esto ya está en proceso, esto va a pasar sí o sí.

¿Es una buena inversión la criptomoneda?

Depende, es una buena inversión siempre y cuando tú sepas el por qué estás invirtiendo allí, qué tipo de criptomoneda es, y qué hay detrás que lo pueda respaldar, por ejemplo, los bitcoins, al final, son una moneda que es de altísimo riesgo, porque si no tienes un conocimiento muy grande de cómo funciona el bitcoin, pues la gente piensa que, mira, yo voy a invertir aquí, y como esto sube y baja mucho, es súper volátil, pues si tengo suerte, en un momento dado, puedo doblar lo que he invertido: Pero ya te digo, tiene una volatilidad tan grande que tú no puedes estar pendiente de que, cuando lo quieras, lo puedes disponer, porque igual tienes la mitad o menos. Ahora ha habido una corrección muy grande y ha bajado mucho. Es más visto como una reserva de valor, igual que alguien puede comprar oro, por ejemplo, que la gente, en épocas de crisis, compra un poco de oro, y este valor nunca baja, y en momentos de crisis siempre parece que sube, pues el bitcoin podría ser una reserva de valor, siempre y cuando tú entiendas lo que es. Pero como explico muy bien, en el libro, no doy consejos de inversión, ni me gusta nada esto, yo explico cómo lo veo yo, y cada uno que se forme en lo máximo que pueda para tomar las mejores decisiones posibles.

Una inspiración para otros

¿A quién le recomendarías este libro?

Es un libro para todo tipo de personas, aunque hablo mucho, lógicamente, de basket, e incluso de anécdotas que he podido vivir como jugador, está enfocado a que cada uno pueda verse reflejado en algunas cosas del libro y pueda sacar sus propias conclusiones, que sirva como de inspiración, para decir, yo también puedo tomar el control de mi vida y conseguir mi libertad financiera, que al final la libertad financiera es el conocimiento que tú tienes y tomar tú las riendas, el control, no depender de que otros te digan lo que tienes que hacer, sino tú decidir y tú irte al banco, y decir, mira, quiero que hagas esto, esto y esto, y al menos tú eres el dueño de las decisiones que tomas, no es otra persona.

El ex pívot del Barça posa para SPORT en su visita al diario / Dani Barbeito / SPO

¿Cómo asocias el tema deportivo al tema financiero?

Los que hemos sido jugadores profesionales de cualquier deporte, tenemos una serie de valores innatos como es la conciencia de tus debilidades y fortalezas, cómo mejorarlas, el optimismo que todo deportista tiene, para superar lesiones. El compromiso con tus compañeros, el trabajo en equipo, sobre todo la disciplina de cada día levantarte, entrenar lo máximo fuerte, es que si no estás a ese nivel, automáticamente quedas fuera. Para estar en la élite muchos años, tienes que tener una mentalidad muy fuerte, lo que llamamos equipos de alto rendimiento, que es tener muy claro lo que quieres hacer, trabajar muchísimo por ello, luego no parar de mejorar nunca, y hablo mucho también de curiosidad, de querer aprender y esta capacidad que los deportistas continuamente queremos mejorar. Queremos mejorar, en mi caso, como jugador de base, siempre mejorar las jugadas, el tiro, el dribbling, el físico, cualquier aspecto de tu juego que te hagan un poquito mejor y te hagan mantener más años en la élite.

Y como un deportista, pasas de la cúspide a caer lesionado y en el tema financiero, puedes tener operaciones buenas pero también malas...

Es que vas a tener cien por cien seguro operaciones malas, porque al final, por mucho que tú sepas, no tienes el control absoluto de lo que está pasando fuera, lo que sí que es importante es tener una visión abierta, y aunque estemos viviendo aquí, saber que lo que pase en otra parte del mundo tiene consecuencias aquí. Ahí otra vez hablo de la diversificación por países, no apuestes solo a Europa o a España, sino ten una visión global, mira cómo está la macro economía también, y toma tus decisiones en base a esto. Y luego, como decía, no pongas todos los huevos en la misma cesta, sino distribuye lo máximo que puedas.

Vas a tener cien por cien seguro operaciones malas, porque al final, por mucho que tú sepas, no tienes el control absoluto de lo que está pasando fuera, lo que sí que es importante es tener una visión abierta

El algoritmo del basket blaugrana

Bueno, y ¿cómo ves el algoritmo del éxito en el basket blaugrana?

La verdad es que, para mí, lo que se debería hacer es, primero, tener muy claro qué es lo que queremos hacer en la sección, y que la sección en sí ya fuera como si fuera un club autónomo, con su propia capacidad de generar los ingresos suficientes como para tener un presupuesto potente para poder competir con los mejores equipos de Europa. A partir de aquí, es muy importante hacer un proyecto a largo plazo, y no ir cambiando de proyecto cada año. Y para esto necesitas una base de jugadores que no cambien, cada año, que no hagas muchos cambios de jugadores, si no es imposible que se pueda jugar como un equipo. Pero, bueno, yo soy optimista, porque siempre soy optimista, y el Barça tiene que tener la capacidad suficiente como para volver a hacer equipos competitivos, como tuvimos hace muchos años, cuando éramos un referente en Europa, ¿no? Y no solo es una cuestión económica, sino que yo diría que, sobre todo, es una cuestión de gestión, de gestión de la sección y del club en sí.

El Barça tiene que tener la capacidad suficiente como para volver a hacer equipos competitivos, como tuvimos hace muchos años, cuando éramos un referente en Europa. Y no solo es una cuestión económica, sino que yo diría que, sobre todo, es una cuestión de gestión, de gestión de la sección y del club en sí

Ferran asegura que le encantaría poder gestionar la sección del Barça de basket desde todas las vertientes / Dani Barbeito / SPO

¿Tú crees que podrías aplicar esos criterios en la parte financiera, social y deportiva en un club como el Barça?

Sí, claro, de hecho, imagínate poder juntar las pasiones de la parte de gestión, la parte financiera y la parte deportiva en el club donde te has formado. A mí, claro que sí, que me gustaría mucho. Además, hay una parte de generación de ingresos nueva que nos está trabajando, sobre todo aquí en España, que es utilizar, justamente, todas las tecnologías que te permiten llegar a cantidad de socios y de fans en todo el mundo, y temas también, con el nuevo palau, la explotación y todo lo que se podría hacer.Yo creo que hay un margen muy grande para poderlo mejorar y hacerlo crecer. Y, de hecho, por eso, en paralelo, cuando te decía que he estudiado finanzas, pero también me formé en gestión deportiva, además, tuve el gusanillo también de decir, mira, también quiero formarme como entrenador para revivir momentos que viví como jugador, pues también para ver las últimas tendencias,. Sería muy chulo.

Este libro que ya se puede encontrar en las librerías, supongo...

Sí, desde Sant Jordi ya se puede encontrar, y estamos contentos porque está yendo muy bien de ventas según me dicen, y yo feliz porque es una manera de poder devolver o de sacar lo que llevo dentro, que he vivido tantos años, pues mira, si a alguien le puede servir, entre comillas, como de inspiración o de estímulo, pues yo contentísimo.

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