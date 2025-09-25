Fernando San Emeterio renueva con el Bàsquet Girona

El director deportivo del Bàsquet Girona, el exjugador Fernando San Emeterio, ha renovado su contrato hasta 2027, según anunció el club de Marc Gasol este miércoles.

El comunicado del Girona destaca que su renovación representa "un paso más en la línea de continuidad y estabilidad que el club quiere transmitir tanto dentro como fuera de la pista".

Desde el Girona aseguran que San Emeterio continuará aportando "su experiencia y visión de futuro" a un proyecto "sólido, ambicioso y de largo recorrido que prioriza el crecimiento progresivo y sostenible". El exjugador cántabro asumió la dirección deportiva del Girona en junio de 2024, después de una etapa como entrenador ayudante del Valencia Basket.

En su etapa como jugador disputó casi 650 partidos en la Liga Endesa con el Fórum Valladolid, el Akasvayu Girona, donde coincidió y entabló amistad con Marc Gasol, el TAU Cerámica, luego Caja Laboral y Laboral Kutxa Baskonia, y el Valencia y ganó varias medallas con la selección española.

Vía: Superdeporte