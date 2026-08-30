Entrevista SPORT
Entrevista | Fernando San Emeterio Director deportivo del FIATC Girona
Fernando San Emeterio, director deportivo del FIATC Girona: "Mac McClung tenía decidido venir a Europa y buscaba un proyecto donde sentirse importante"
El máximo responsable del área deportiva del club gironí atiende a SPORT para hacer balance de sus dos años en la entidad y repasar la situación de plantilla y mercado
Cuando un deportista profesional se retira, en muchas ocasiones busca seguir ligado al deporte que le ha dado la vida y encontrar su espacio. Fernando San Emeterio (Santander, 1984) lo ha encontrado. Tras empezar como entrenador asistente en el Valencia Basket, optó por los despachos y en el Bàsquet Girona es muy feliz como director deportivo.
En esta charla con SPORT, 'El Santo' repasa cada uno de sus pasos en el club presidido por Marc Gasol, cuenta detalles de los últimos movimientos y nos acerca cuestiones relativas al día a día de un director deportivo.
Desde que se retiró como jugador profesional no ha parado. ¿Le ha dado tiempo a echar de menos la competición?
La verdad es que no. Cuando te retiras, al estar ligado y no haber tenido tiempo a pensar demasiado en echar de menos el básquet, no he echado de menos el día a día porque he estado siempre ligado. En diferente manera, evidentemente. De jugador lo que más echo de menos es el vestuario, los compañeros. Pero a nivel de básquet, la verdad que no.
¿Cómo fue pasar de estar en el banquillo a trabajar en los despachos?
Primero de todo, surge un poco espontáneamente. Yo tenía decidido no seguir como entrenador asistente porque consideraba que no estaba cómodo siendo entrenador, no era mi camino y no concibía el estar de entrenador asistente sin las ganas y la ambición de sentirse entrenador. Entonces fui honesto con Valencia y dije que no iba a continuar.
Y en una conversación más privada, personal, casi de amistad con Marc Gasol, fue cuando él me ofrece el puesto. Eso sí que me hizo ilusión, me gustó el reto y desde ahí para adelante.
Marc Gasol me ofreció el puesto y me gustó el reto
¿Qué te encuentras cuando llegas a Girona?
La situación es que es un club que está en crecimiento, que venía de haberse salvado los años que había estado en ACB de manera justa y el objetivo, como lleva haciendo ese club desde que se fundó, era seguir creciendo e ir paso a paso con mucha precaución, pero a la vez que cada paso sea seguro y para adelante.
A nivel estructural, intentar crear una identidad de juego, que el equipo conecte con la afición y que se identifique, que cuando se vea a Bàsquet Girona todo el mundo sepa a qué jugamos y qué queremos hacer en la pista.
En la primera temporada, en diciembre cuando la situación clasificatoria era delicada, hay el cambio de entrenador y llega Moncho Fernández por Fotis Katsikaris. ¿Tuvo claro que Moncho debía ser el hombre?
Sí, desde la primera conversación que tuve con él. Como jugador, creo que todo el mundo tiene muchísimo respeto por Moncho y de haber jugado contra él también lo conocía bien evidentemente. Desde la primera conversación que tuve con él supe que era el hombre y que iba a encajar perfectamente en el club y en la filosofía que queríamos tener. Él tenía las ideas muy claras, coincidían un poco con lo que yo quería para el equipo y afortunadamente no me equivoqué y las cosas van bien desde entonces.
Ambos tenéis contrato hasta 2027. ¿Le gustaría alargar esta vinculación?
Sí, pero no es algo que nos preocupe a ninguno de los dos. Estamos muy centrados en hacer un buen trabajo esta temporada, que es muy ilusionante con el reto de por primera vez jugar en Europa, de adaptarnos bien a las dos competiciones y es algo que nos hace mucha ilusión a los dos. Yo creo que el entrenador es una figura muy importante dentro del club y tenemos que ir de la mano tanto en este caso, así como en algún fichaje de algún jugador.
Creo que la figura del entrenador, el dueño presidente y el director deportivo tienen que ir de la mano en estar convencidos que es la persona. Y en este caso estamos absolutamente convencidos los dos de que es la persona y por supuesto que no descartamos afrontar esa ampliación como hicimos el año pasado.
Este verano ha habido mucho movimiento tanto de entradas como de salidas. ¿Cómo fueron las negociaciones para intentar renovar a Otis y a Derek?
Son jugadores que nos han dado mucho, que han estado muy a gusto en Girona, que ejemplifican todos los valores que queremos dentro del club. Sinceramente creo que los dos se querían quedar en Bàsquet Girona, pero hay un presupuesto que hay que cumplir y dentro de ese presupuesto hay que tomar decisiones e intentar ver lo mejor para el equipo.
Luego hay un tema que creo que mucha gente sabe, que es el tema fiscal, donde el primer año de residente de un jugador a coste club sale mucho más económico que el segundo. Más sincero no puedo ser.
En un mercado en el que los cupos están tan buscados, ¿cuán importante ha sido conseguir que Pep (Busquets), Sergi (Martínez) y Nikola (Maric) se queden en Girona?
Muy importante. Y además afianzar una base de varios años trabajando juntos, creo que para un club como el nuestro es muy importante, para que puedan transmitir un poco la identidad y la idea que tenemos como club y como equipo. Es muy importante que hayamos podido retener la mitad de la plantilla y en este caso los cupos cada vez son más difíciles de encontrar y hay que estrujarse un poco el cerebro y buscar en muchas ligas para tratar de encontrarlos.
Y más este año que nosotros precisamente necesitábamos 5 cupos y siempre nos gusta hacer una plantilla de 12 con 5 cupos para cualquier imprevisto en ACB.
¿Temisteis que alguno de ellos se fuera?
Pep tenía contrato. Dentro de cómo ha sido el verano en otros lados, eso tampoco te garantiza gran cosa, porque siempre puede haber ofertas que el jugador no puede rechazar, ni el club tampoco. Pero estábamos relativamente tranquilos. Creemos que Pep también está súper a gusto en Girona, se identifica mucho con el club y entiende que quedarse en Girona le va a ayudar a dar ese crecimiento para que a lo mejor, en el futuro o no, ya veremos, pueda llegar esa oportunidad. Pero él tiene que seguir trabajando igual, seguir siendo súper constante para seguir subiendo su nivel y ayudarnos a nosotros también a crecer.
Y en el caso de Sergi, acometimos la renovación antes de que terminara la temporada, porque sabíamos que era un jugador muy importante para nosotros, era nuestro capitán el año pasado y queríamos dar esa continuidad y asegurarnos un cupo que sabemos que rinde perfectamente y que también identifica muy bien al club y los valores y conecta muy bien con la gente de Girona.
¿Cómo surge la opción de fichar a Mac McClung?
Es un jugador que si me dices a principio de verano que lo podíamos firmar, pues me hubiera sorprendido. Surge la posibilidad y entonces hablé con él, le vi bastante receptivo y la conversación fue positiva. Después Moncho habló con él y es la misma sensación. Fue relativamente fácil ponernos de acuerdo porque él tenía decidido venir a Europa, buscaba un proyecto donde sentirse importante, sentirse cómodo y adaptarse a Europa en un entorno un poco más familiar.
(Mac McClung) Le vi bastante receptivo y la conversación fue positiva
En los últimos años habéis fichado varios jugadores de la Primera FEB como Isaac Vázquez este verano. ¿Dicho mercado es una solución o debe ser un recurso real?
Yo no lo veo como una solución, lo veo como un mercado que hay que tener estudiado y que hay que seguir porque tiene cosas muy buenas. Primero, hay muy buenos entrenadores, que muchos de ellos usan el estilo de juego que hacemos nosotros y además el entrenador español siempre tiene ese toque muy completo, tanto táctico como físico, como de enseñar a jugar.
Entonces es un mercado muy bueno para nosotros, donde creemos que hay jugadores que, si vienen de fuera, pues ya tienen una experiencia en España, que es algo importante, y luego para el jugador español es una puerta de entrada, como puede ser el caso de Isaac (Vázquez), donde hay una clara progresión y entonces decidimos que está preparado para ACB porque lo tienes mucho más cerca, lo controlas mucho más, es mucho más fácil saber cómo es el chico y luego lo ves cada fin de semana y te das cuenta de su progresión.
Andrzej Pluta y Aljaz Kunc han llegado procedentes de la liga polaca. ¿Cómo trabajáis internamente? ¿Cómo funciona vuestro área de scouting?
No te voy a contar ningún gran secreto. El gran secreto es que tanto Erick Moleiro como yo trabajamos mucho y nos gusta mucho el baloncesto. Yo cojo este trabajo porque me gusta mucho el baloncesto y me gusta mucho la parte de ver partidos, ver equipos y analizar jugadores. No hay mayor secreto que pasar muchas horas delante de la tele, delante del ordenador y ver todo el baloncesto posible. Nos gusta ver un partido casi de cualquier equipo y de cualquier liga.
No tenemos miedo a detectar talento en la liga que sea porque creemos que es donde nos puede diferenciar un poco a lo mejor de los demás. Si encuentras una perla, es difícil, pero hay que asumir riesgos estando con el presupuesto que tenemos. A veces, tenemos que asumir riesgos y estamos convencidos de nuestro método de trabajo en el sentido de que tenemos que tener todo analizado y eso solo se hace pasando muchas horas y no dejando de valorar que porque sea de esta liga ya no lo voy a fichar. Si hay talento, puede estar en cualquier liga.
No hay mayor secreto que pasar muchas horas delante de la tele, delante del ordenador y ver todo el baloncesto posible
¿Estáis convencidos de ir con 12 piezas? Cada vez es más habitual ver plantillas de 13-14 jugadores en equipos que juegan Europa.
Hemos tomado la decisión de ir a una plantilla de 12 más Khory Brunot, que lo consideramos prácticamente el primer equipo, porque su evolución está siendo muy buena y creemos que así debe seguir porque el chico está trabajando muy bien y creo que nos va a ayudar. Además, tenemos un sub-22 que nos puede ayudar en momentos determinados.
Es una decisión tomada en verano, meditada porque tienes un presupuesto y si lo divides entre doce, a lo mejor puedes acceder a algunos jugadores que hemos hablado anteriormente que si no, no hubieras podido. Si lo divides entre catorce, a lo mejor tienes una plantilla más larga pero no tienes según qué jugadores. Entonces es una decisión que tomamos en su día y que como todas las decisiones tendrá su parte buena y mala, pero no es bueno mirar atrás salvo que para analizar en el futuro si hemos acertado o no. Es la decisión que hemos tomado y estamos convencidos de ella y creemos que es acertada.
¿Qué sensaciones estáis teniendo estos primeros días de pretemporada?
Un poco agridulces porque creo que tenemos un muy buen grupo de chavales, gente que quiere trabajar y que está trabajando muy bien. Pero no hemos podido trabajar todos juntos, ya sea por lesiones, por Ventanas o por jugadores como el caso de Jassel Pérez que todavía no ha llegado a Girona porque estaba disputando la Liga de Puerto Rico y después de estas Ventanas llegará a Girona. No hemos visto en la pista todavía el equipo completo y desgraciadamente tardaremos en verlo debido a las lesiones de Isaac Vázquez y de Aljaz Kunc.
¿Para el club era importante poder empezar a jugar competición europea de inmediato?
Es un paso más. No era vital, pero sí era un paso más que queríamos dar. De hecho, durante el verano teníamos la posibilidad de jugar Eurocup, pero internamente decidimos que nuestra filosofía era de ir creciendo paso a paso y en ese sentido, la competición que nos tocaba por clasificación era la FIBA Europe Cup.
Ya es suficientemente reto jugar dos competiciones y es suficientemente motivador el poder llevar el FIATC Girona por Europa y así lo asumimos, dando un pasito más seguro pero para adelante. Ahora, a disfrutar de este año de las competiciones e intentar mejorar la clasificación en la liga ACB jugando dos competiciones que es un reto que todos tenemos.
Decidimos que nuestra filosofía era de ir creciendo paso a paso y en ese sentido, la competición que nos tocaba era la FIBA Europe Cup
¿Qué puede marcar el techo de este equipo? ¿De qué va a depender la temporada?
Son muchos factores. Primero, poder hacer una buena pretemporada, que Moncho pueda transmitir bien los conceptos que queremos llevar durante el año en nuestra identidad y para eso es muy importante que las lesiones respeten lo máximo posible porque si no ya empiezas de una manera diferente. El techo creo que es alto y va a depender, como siempre, del trabajo, de la mentalidad y de la unión entre ellos que tengan los jugadores.
Creemos que todos los perfiles que hemos traído las referencias y lo que nos dicen de ellos son buenas. Esta primera semana hemos podido comprobar que son chicos con una mentalidad grande, que quieren trabajar, que quieren crear familia entre ellos porque son conscientes de que eso es lo que va a elevar el techo del equipo y cuando la marea sube, mi barco individual también sube. Y eso es algo que todos tienen que entender, lo entienden y por eso están en Bàsquet Girona.
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