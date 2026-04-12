Fernando Romay, exjugador de baloncesto (66 años): "No pude cotizar en la Seguridad Social en toda mi etapa en el Real Madrid"

Fernando Romay es uno de los nombres más destacados de la historia del baloncesto, especialmente tras su paso por el Real Madrid y la selección española. Su carrera comenzó de forma muy temprana, debutando con solo 14 años en la élite, y extendiéndose hasta los 36.

El coruñés consiguió diferentes premios a lo largo de su carrera, aunque el mayor logro llegó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde España consiguió la medalla de plata, un éxito histórico para el deporte del país.

A pesar de esa trayectoria brillante, el exjugador explicó que su situación actual no refleja el reconocimiento que correspondería a una carrera de ese nivel, ya que su generación vivió una situación laboral muy particular en lo relativo a la cotización.

Según declaró, durante años no pudieron integrarse en la Seguridad Social como trabajadores deportivos: "No nos dejaban cotizar, era imposible. Para participar en los Juegos Olímpicos no podías ser considerado deportista profesional y eso implicaba que no podías cotizar a la Seguridad Social".

Victor Mas Rafols junto a Fernando Romay / FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ

Romay detalló cómo esa realidad afectaba directamente a su vida laboral en diferentes clubes: "Tributariamente, nosotros cotizábamos el 56%. Estamos hablando de más de la mitad, por eso jugaba tan poco. Jugaba la mitad del partido y que la otra mitad la jugara Hacienda. De hecho, mi número de la Seguridad Social es gallego porque toda mi etapa en el Real Madrid fue sin cotizar. No fue hasta que me fui al OAR Ferrol cuando empezaron a cotizar a Hacienda".

Durante esa etapa su situación no estaba regularizada y no podía darse de alta como autónomo, así que se vio obligado a tributar como "artistas y toreros, nunca como deportista".

Otro de los aspectos que denunció el exjugador tiene que ver con la sanidad, ya que al no estar dentro del sistema de la Seguridad Social, en ocasiones tenía que asumir gastos médicos de su propio bolsillo: "Sabía que luego me iba a llegar una factura".

El exjugador añadió además que incluso entre deportistas de su época hay situaciones muy precarias tras la retirada, mencionando el caso de otros atletas con pensiones muy bajas: "El otro día estuve con un deportista que estuvo en dos Juegos Olímpicos que gana 600 euros de pensión".

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Romay dejó muy claro tanto su mensaje como el de otros compañeros: "Lo que queremos recibir es el 100% de lo que nos corresponde. Ni más ni menos".