Fernando Calero, entrenador de los Shiga Lakes: “Cada vez llegan jugadores de más nivel a Japón”

Después de siete años en Japón, Fernando Calero afronta una nueva etapa al frente de Shiga Lakes, en su estreno en la nueva B.PREMIER. El técnico español llega después de tres temporadas en Kagoshima, donde logró un ascenso y disputó dos años consecutivos los playoffs. Con experiencia también en España, Venezuela y Arabia Saudí, Calero analiza la evolución del baloncesto japonés, sus diferencias culturales y un proyecto profesional que, por ahora, no piensa abandonar.

Fernando Calero afronta un nuevo reto en la B.PREMIER de la mano de los Shiga Lakes / Shiga Lakes

Empiezas un nuevo proyecto en tu carrera, nueva ciudad y prefectura nueva también. ¿Cómo están siendo estos primeros días en Shiga?

Como todos los inicios de pretemporada, con mucha ilusión. Estamos construyendo un proyecto nuevo después de venir de tres años en Kagoshima y con muchas ganas de hacerlo bien. Es mi primer año en la B.PREMIER, que además estrena competición, y estoy en una ciudad muy bien ubicada, muy cerquita de Kioto, Osaka y Nara. Es una zona estupenda para vivir en Japón.

Después de siete años en Japón y varios cambios de ciudad, ¿uno acaba acostumbrándose a empezar de nuevo?

Creo que tengo cierta capacidad de adaptación y me resulta relativamente fácil, pero siempre lleva un proceso. Al final llevaba tres años en Kagoshima y eso también te da unas comodidades. Este verano me ha tocado hacer mudanza, mover todas las cosas que había acumulado durante ese tiempo y volver a montar una casa a tu gusto para sentirte bien. Siempre lo haces esperando que el proyecto sea a largo plazo, aunque en la vida del entrenador nunca se sabe.

Son ya siete años en Japón. ¿Cómo ha sido tu adaptación a un país tan diferente a España?

Es un país superatractivo, con muchísimas cosas interesantes. Quizá durante los dos primeros años tienes los ojos muy abiertos porque todo te llama la atención. Vas alucinando con la cultura, la naturaleza, las ciudades, las construcciones... Luego ya te acostumbras y te vas adaptando. Las cosas dejan de sorprenderte tanto y ahora mismo me siento muy cómodo viviendo en Japón.

¿Hay aspectos a los que, incluso después de tantos años, cuesta más adaptarse?

Es verdad que tengo la barrera idiomática porque no he hecho el esfuerzo de aprender japonés y, por supuesto, también existe una barrera cultural. Su cultura es muy diferente y, por muchos años que estés aquí, hay cosas que no terminas de entender del todo. Pero estoy muy a gusto. Los japoneses son muy agradables y amigables. Además, es un país superseguro, superlimpio, supereficiente y logísticamente está muy bien comunicado. Para vivir es un país muy agradable.

"Su cultura es muy diferente y, por muchos años que estés aquí, hay cosas que no terminas de entender del todo" Fernando Calero — Entrenador de los Shiga Lakes

Para un jugador o un entrenador que se plantee venir a Japón, el idioma puede parecer una barrera importante. ¿Se puede hacer una vida normal sin hablar japonés?

Sí. Los clubes están preparados para que los jugadores y entrenadores extranjeros podamos estar cómodos. Siempre hay personas del club a disposición y tienen una figura que llaman 'import support', que está pendiente de los extranjeros para ayudarles en todo lo que puedan necesitar. Además, tenemos traductor y muchos asistentes y entrenadores japoneses hablan inglés.

¿Y para hacer vida cotidiana?

Cuando sales a la calle, sí aparece la barrera lingüística. A lo mejor vas a un restaurante, a un supermercado o a la peluquería y no te entienden. Entonces tienes que utilizar Google Translate, entenderte por gestos o buscar la mejor manera posible de comunicarte. Pero ellos tienen paciencia, intentan entenderte y puedes hacer una vida perfectamente normal sin ningún problema. Yo realmente sé las palabras básicas de educación, porque para mí eso es importante, y también me he aprendido muchas palabras relacionadas con la comida porque me encanta la gastronomía japonesa.

Llegaste a Japón en 2019. ¿Cómo surgió aquella primera oportunidad?

Vine de la mano de Luis Guil, que es amigo mío desde hace 30 años y con quien he trabajado muchas veces. Él empezaba un proyecto en Saga, pero no podía hacer la pretemporada porque estaba como ayudante de la selección española en el Mundial de China, donde acabaron proclamándose campeones del mundo. Necesitaba a alguien de su máxima confianza para empezar el proyecto y me llamó.

Así llegué a Japón en agosto de 2019 para iniciar la pretemporada. Mi primera toma de contacto fue con los Saga Ballooners en B3. Era un proyecto muy ilusionante que empezaba desde la tercera división con la intención de ir ascendiendo categorías. Hicimos un buen trabajo allí y, a partir de esa experiencia, fueron surgiendo todas las oportunidades que me han permitido llevar ya siete años en Japón.

Fernando Calero en un partido con los Shiga Lakes / Shiga Lakes

Antes habías trabajado en España y Venezuela. ¿Qué diferencias encuentras con la manera de vivir el baloncesto en Japón?

Son culturas muy distintas. Latinoamérica puede tener más similitudes con Europa en algunas cosas, empezando obviamente por el idioma en el caso de España. Allí la comunicación es muy directa y tanto los jugadores como los aficionados son muy pasionales. El deporte se vive con una intensidad brutal. Eso contrasta muchísimo con Japón. Aquí también les encanta el baloncesto, pero es otra forma de verlo. La pasión está mucho más adaptada a su cultura, es mucho más tranquila. Son ruidosos, pero nunca verás en un pabellón a alguien insultando, siendo agresivo o criticando de una manera violenta a su propio equipo.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención al principio en los pabellones japoneses?

Hay una cosa que al principio llama mucho la atención. Cuando termina el partido, todo el equipo se coloca delante de su afición, el entrenador recibe un micrófono y les da las gracias por haber ido a animar. Después, todo el equipo da una vuelta por el pabellón saludando a los aficionados antes de entrar al vestuario. Y eso se hace ganes de 20 o pierdas de 20.

Es una cultura de apoyar al equipo y de entender que esto es un juego. A veces se gana y a veces se pierde, pero no existe un drama por perder. Luego, como ocurre en cualquier club del mundo, si hay una mala racha el management o los propietarios pueden tomar decisiones. Pero el deporte se vive de una manera mucho más tranquila y se puede competir al máximo nivel sin necesidad de agresividad, violencia o tensión en un mal sentido.

¿Ese contraste ha sido uno de los mayores choques culturales para ti como entrenador?

Sí. Cuando iba a Venezuela pensaba: "Estos tíos están pasados de vueltas". Y ahora, estando en Japón, seguramente los japoneses piensan que el que está pasado de vueltas soy yo. Es gracioso porque muchas de las faltas técnicas a los entrenadores nos caen a los españoles. Le ha pasado a Luis, le pasa a David Gómez, me pasa a mí...

Los entrenadores japoneses hablan tranquilamente con los árbitros, se comunican despacio y de una forma muy respetuosa. Nosotros somos más pasionales, movemos los brazos, gritamos... No es que vayamos a decir nada malo, pero nuestra forma de expresarnos aquí choca. Ahí ves claramente el contraste cultural: España sería el punto medio, Venezuela sería el más pasional y Japón el más tranquilo.

Uno de tus grandes proyectos en Japón fue Kagoshima. Cogiste al equipo en tercera división, conseguiste el ascenso y después disputaste dos temporadas de playoffs. ¿Qué balance haces de aquella etapa?

Estoy muy orgulloso de los tres años que pasé allí. Cogimos al equipo en tercera división, ascendimos el primer año a segunda y durante los dos siguientes jugamos playoffs y competimos contra los mejores equipos de la liga. Creo que la organización también creció muchísimo durante esos años.

¿Qué crees que aportaste tú como entrenador a ese crecimiento?

Pienso que mi principal virtud puede ser tener un liderazgo con una visión bastante global. No solamente por los países en los que he trabajado. Yo también estuve 15 años trabajando en banca como director de oficinas y eso hace que tenga una visión del liderazgo desde la empresa, desde la eficiencia y desde la organización. Quizá eso me da un punto de tranquilidad, de calma y una manera diferente de liderar.

Además de España, Venezuela y Japón, trabajé un año en Arabia Saudí y también viví un año en Estados Unidos. Creo que todo eso te ayuda a saber cómo comunicarte con diferentes culturas, personas, personalidades y mentalidades. Manejar todo ese entorno creo que es una parte muy importante del trabajo de un entrenador principal.

Luis Guil y Fernando Calero, en su etapa en Venezuela / @BucanerosBBC

Esta temporada cambia mucho la competición con la llegada de la B.PREMIER. Entre otras cosas desaparece el sistema tradicional de ascensos y descensos. Tú has vivido un ascenso como entrenador. ¿Cómo ves el nuevo modelo?

Creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que está claro es que el modelo japonés intenta mejorar cada año y ellos se fijan mucho en la NBA. La B.PREMIER empieza con 26 equipos, con posibilidad de ampliarla en los próximos años. Los clubes que quieran entrar en el futuro ya no podrán hacerlo mediante un ascenso deportivo, sino que tendrán que cumplir una serie de criterios económicos, de número de aficionados y de pabellón.

¿Qué gana y qué pierde la competición con ese sistema?

Por una parte, creo que está bien porque garantiza una cierta estandarización en la inversión de los clubes y permite tener equipos económicamente sólidos, con buenos proyectos financieros. Pero también se pierde algo de la emoción de los ascensos y los descensos, que deportivamente le dan mucha gracia a una competición.

¿Existe el riesgo de que algunos equipos se queden sin objetivos demasiado pronto durante la temporada?

Puede ocurrir. Si tienes 26 equipos y ocho entran en playoffs, puede llegar un momento en enero o febrero en el que haya clubes que ya no puedan clasificarse, pero tampoco estén luchando por evitar un descenso. Entonces puedes tener varios meses en los que simplemente estás compitiendo, preparando el proyecto de la temporada siguiente o jugando por tus aficionados.

Pero creo que en Japón tienen muy interiorizada esa mentalidad. Más allá de que todo el mundo quiere ganar y entrar en playoffs, como en cualquier sitio, los equipos siguen compitiendo por los aficionados, por los sponsors y por el espectáculo. Aquí tienen muy claro que esto no consiste solamente en ganar o perder. También hay que ofrecer un espectáculo a la gente que llena los pabellones y conseguir que se lo pase bien. Creo que eso forma parte del éxito de esta Liga y de que tenga tanto seguimiento en los pabellones, en televisión y en prensa.

"Aquí tienen muy claro que esto no consiste solamente en ganar o perder. También hay que ofrecer un espectáculo a la gente que llena los pabellones y conseguir que se lo pase bien" Fernando Calero — Entrenador de los Shiga Lakes de la B.LEAGUE

Otra de las novedades afecta a los jugadores extranjeros y permite tener a más simultáneamente en pista. ¿Puede cambiar mucho la competición?

Al final es igual para todos. Yo no lo veo ni como un beneficio ni como algo negativo. Todos vamos a tener que adaptarnos y el equipo que mejor lo haga sacará ventaja.

¿Dónde estará la clave para sacar partido a esa nueva normativa?

Hay que tener en cuenta que el calendario aquí es muy exigente. Son 60 partidos y, además, existen las ventanas de selecciones. Hay semanas en las que puedes jugar tres o cuatro encuentros y algunos equipos también disputan competiciones asiáticas.

Aunque puedas tener más extranjeros en pista, no significa que puedas utilizarles muchísimos minutos todos los días. Si fuerzas demasiado a determinados jugadores, aumenta el riesgo de lesiones. Habrá equipos que lo hagan en algún partido concreto porque necesitan ganar, pero no puedes mantenerlo durante toda la temporada. Creo que una de las claves del baloncesto japonés es precisamente manejar muy bien las cargas para soportar un calendario tan exigente.

Has estado muy vinculado al baloncesto formativo. Japón quiere potenciar el desarrollo de sus jóvenes y del talento nacional. ¿Cómo ves actualmente la formación del jugador japonés?

Aquí el desarrollo de jugadores se ha hecho tradicionalmente en las universidades. Los jugadores llegan bastante tarde al baloncesto profesional si lo comparas con Europa o, por lo menos, con España, que es lo que más conozco. Se incorporan al profesionalismo con 22 o 23 años porque esperan a terminar la universidad. Eso hace que toda su etapa de formación se produzca antes y, principalmente, fuera de los clubes profesionales.

Muy pocos equipos tienen una cantera como la entendemos en España. Puedes encontrar algún sub-16 o sub-18, dependiendo del club, pero no existe una estructura tan completa de júnior, cadete, infantil y demás categorías.

¿Cómo se protege entonces al jugador japonés cuando llega al profesionalismo?

Lo que sí hacen después es proteger al jugador japonés mediante la normativa. Los equipos están obligados a tener un número importante de jugadores nacionales en el roster. Eso garantiza que el jugador japonés que llega con 22 o 23 años tenga oportunidades de jugar en la máxima categoría.

Después de siete años allí, ¿has notado que la B.LEAGUE se está globalizando?

Sí. Quizá el número de extranjeros no ha aumentado demasiado, pero cada vez llegan jugadores de más nivel. Están viniendo jugadores prácticamente de Euroliga, ex-NBA y, además, llegan en buena edad. Ya no vienen aquí simplemente al final de su carrera para retirarse, sino que cada vez hay más jugadores que llegan a Japón para hacer carrera. Creo que en ese sentido la Liga está creciendo muchísimo.

¿Esa globalización también se nota en los banquillos?

Sí. En los últimos años están llegando cada vez más técnicos europeos. Estamos varios entrenadores españoles y también llegan desde Italia y otros países, además de los que ya había de Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Creo que la Liga se está globalizando y cada vez se conoce más fuera que aquí hay una competición muy potente.

La Liga nacional tiene muy buen nivel, grandes jugadores extranjeros y una logística y una organización que ya quisieran muchas ligas de Europa. Cada vez es un destino más atractivo para jugadores y entrenadores y, por supuesto, también está el factor económico, porque pagan muy bien.

Fernando Calero en su etapa en Kgoshima / @fercalerogil

Mirando un poco más hacia el futuro, ¿cómo te ves dentro de cinco años? ¿Te gustaría seguir en Japón o te planteas volver a España?

Mi intención es seguir en Japón mientras pueda. Estoy muy cómodo aquí. Creo que el trabajo que he hecho durante estos años se ha valorado muy positivamente. Tengo buena imagen, se respeta mi trabajo, se paga muy bien y se vive muy bien. Además, tengo un equilibrio que me gusta. Al final estoy nueve meses en Japón y paso tres meses en España, viendo a la familia y a los amigos.

¿Volver a España no es entonces una prioridad a corto plazo?

Mientras pueda prolongar mi carrera profesional aquí, sintiéndome reconocido, respetado y bien pagado, no me planteo dar un paso atrás. Para mí ahora mismo volver a España sería un paso atrás a nivel profesional.

Hay personas que a veces no lo entienden, pero es así. Por las opciones a las que yo podría acceder para entrenar en España, sería dar no uno, sino dos o tres pasos atrás respecto a la posición que tengo actualmente en Japón.

Aun así, nueve meses lejos de España son muchos. ¿La familia sigue siendo la parte más difícil de vivir tan lejos?

Sí, eso está claro. Yo siempre digo que los primeros cinco o seis meses se está bien. Después, a partir de febrero o marzo, empiezas a pensar: «A ver si acaba ya». Tienes ganas de ver a tu madre, a tus hermanos, a tus sobrinas, a tu sobrino, a tus amigos de toda la vida... Te apetece pasar una temporada en España.

Pero también me ocurre al revés. Cuando llevo dos meses y medio en España ya tengo el mono de volver aquí y empezar la nueva pretemporada. Ahora mismo estoy en un equilibrio muy bueno. Nunca sabes cómo te vas a sentir dentro de dos, tres o cinco años, pero mientras siga sintiéndome así, estoy muy a gusto en Japón y no me planteo entrenar en ningún otro sitio mientras pueda hacerlo aquí.

También te tocó vivir la pandemia estando en Japón. ¿Fue uno de los momentos más difíciles de estos siete años?

Quizá fue el momento más duro. Yo estaba con Luis en Saga y ocurrió algo curioso porque aquella temporada acabamos siendo campeones. La Liga se paró en marzo, cuando estábamos primeros, y unas semanas después decidieron que no se reanudaría y nos dieron el título. Pero eso es casi anecdótico.

"Mientras pueda prolongar mi carrera profesional en Japón, sintiéndome reconocido, respetado y bien pagado, no me planteo dar un paso atrás" Fernando Calero — Entrenador de los Shiga Lakes

¿Qué fue lo realmente difícil de aquella etapa?

Yo me contagié, Luis también, y tuvimos que estar encerrados durante bastantes días en un hospital. No nos dejaban salir y nos llevaban la comida a la habitación. Pasar todo aquello lejos de la familia fue duro. Además, sabías que en España también estaban confinados y tuve familiares a los que quiero mucho que atravesaron situaciones complicadas. No poder ir a estar con ellos fue obviamente muy difícil, como lo fue para muchísima gente.

¿Crees que una experiencia así te cambió también la manera de ver la vida?

Sí. Ya son muchos años fuera de España, pero aquello te abre los ojos y te hace darte cuenta de que las cosas no siempre van a ser como son ahora. A veces, en un segundo, todo cambia. Y cuando todo cambia de una manera tan dura y tan drástica, te planteas que te gustaría estar más cerca de tu familia, que no quieres que algo así vuelva a suceder y te pille tan lejos.

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Al final quieres poder apoyar a la gente que quieres y también poder apoyarte tú en ellos. Ese es el precio que tienes que pagar por estar aquí. Pero, quitando eso, estoy feliz. Y si puedo estar cuatro, cinco o seis años más en Japón, para mí será completar una carrera profesional estupenda y poder volver a España también con una tranquilidad financiera.