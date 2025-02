El feo gesto de Hezonja en la entrega de premios de la Copa del Rey

El Real Madrid cayó contra Unicaja en la final de la Copa del Rey de Gran Canaria. El conjunto malagueño dominó el partido en todo momento y levantó el tercer título copero de su historia (2005, 2023 y 2025).

No obstante, no todos respetaron al ganador de la competición. En el momento en que Unicaja levantaba el trofeo, un jugador del Real Madrid que prefirió no estar presente. Ni más ni menos que Mario Hezonja. El alero croata no se quedó a la entrega de la Copa.

No fue el mejor partido de Hezonja, que a pesar de anotar diez puntos, se mostró desesperado en algunos momentos del partido. Quizás por ello optó por irse al vestuario para no presenciar como su rival alzaba el título de la Copa del Rey.

Este feo gesto no arruinó la fiesta del equipo malagueño. Los de Ibón Navarro celebraron por todo lo alto un título tan sorprendente como merecido.