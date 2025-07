El fenómeno del 3x3 en España: en busca de la profesionalización

El baloncesto 3x3 está de moda en España. Nuestro 'basket' está vislumbrando un nuevo horizonte en el que el 5x5 tradicional seguirá siendo la punta de lanza, pero le ha salido una fuerte competencia con el que se juega a media pista. Los últimos éxitos cosechados por las selecciones absolutas masculina y femenina han supuesto un paso muy importante para el reconocimiento de este baloncesto más dinámico y divertido en nuestro país. El futuro es prometedor, y hay jugadores y organizaciones que están dando los pasos adecuados para ello.

El verano de 2024 fue mágico para el 3x3. El equipo nacional femenino logró dos éxitos inimaginables unos pocos años atrás. El más importante y sorprendente fue la plata conseguida en los Juegos Olímpicos de París. Cerca del oro se quedaron Vega Gimeno, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y Sandra Ygueravide. La propia Ygueravide explica que "los primeros días en los Juegos éramos nosotras las que pedíamos fotos porque no nos conocía nadie entre comillas. Una vez empezamos a competir la gente se empezó a enganchar mucho a nosotras y al 3x3. Había gente que me escribía para contarme que alguien les había dicho que me habían visto". Unos días más tarde, se proclamaron campeonas de Europa en Viena, donde estuvieron intratables. De las cuatro integrantes, Gimeno, Alonso de Armiño e Ygueravide se han retirado del 5x5 para jugar únicamente al 3x3. Todas ellas siendo jugadoras de altísimo nivel en el baloncesto tradicional y con una gran trayectoria.

El último gran éxito llegó hace poco menos de 2 semanas. El 29 de junio, Mongolia fue testimonio de la coronación de la selección absoluta masculina en el Campeonato del Mundo, al imponerse a Suiza en la final (17-21). Un equipo (Iván Aurrecoechea, Diego de Blas, Carlos Martínez y Guim Expósito) formado por jugadores que combinan el 3x3 y el 5x5 a excepción de este último, que se dedica exclusivamente al 3x3 desde 2021. Jugando en segunda y tercera, Expósito estaba "harto de sobrevivir" con contratos de mil euros y ocho meses porque no le compensaba para construirse "un futuro a nivel de vida y laboral".

Los jugadores celebran la victoria en el Mundial / FEB

Las principales trabas: la economía y la credibilidad

Estos éxitos han ayudado mucho a allanar el camino hacia la profesionalización del baloncesto 3x3. En los últimos años han nacido ligas; sobre todo, de verano, aunque ya existe una anual. Se trata de 'La Liga 3x3', una competición que ya tiene tres años y donde Félix López, más conocido como 'Floppball', es el jefe de comunicación. "Es viable porque durante estos tres años la hemos llevado a cabo, aunque todavía estamos haciendo una inversión de nuestro propio bolsillo, de los organizadores. Aún estamos sin patrocinador. A pesar de todo, hemos conseguido llevarla adelante y ya estamos preparando la cuarta temporada", cuenta 'Floppball' -quien es más reconocido como creador de contenido de baloncesto- pero hace muchos años que forma parte de un equipo 3x3.

Actualmente, juega en el Barcelona 3x3 y conoce muy bien la situación de estos clubes. "La realidad de los equipos que nos queremos dedicar profesionalmente es que no tenemos una ayuda palpable. Sobre todo, lo que necesitamos ahora es el apoyo público y privado en forma de patrocinadores", relata López, quien añade que "cuando buscamos algún patrocinio, mucha gente percibe que pretendemos que nos paguen la fiesta de viajar, como si el torneo 3x3 fuera el último de nuestros objetivos y es todo lo contrario". Para él, el éxito de la selección masculina debe ser un impulso importante: "En el Barcelona 3x3, contamos con Guim Expósito, el MVP del Mundial, y esperamos que se nos abran más puertas de las que se nos han abierto hasta ahora, que es literalmente nada".

En cuanto a las ligas, la Federación Española de Baloncesto (FEB) también tiene su propio circuito: las 3x3 Series. Actualmente, solo se disputa en verano y tiene seis fechas, aunque hace unos meses se anunció La Liga de Invierno 3x3 FEB, que consistirá en seis citas más entre noviembre y abril. Gracias a la adaptabilidad de las pistas, estas jornadas se suelen disputar en los lugares más emblemáticos de cada ciudad, como la Plaza del Pilar de Zaragoza o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Los clubes ACB se abren al 3x3

Para la promoción y profesionalización del 3x3 es importante tener estructuras sólidas que permitan que sea viable. En este caso, los clubes ACB juegan un papel muy importante al disponer de un presupuesto que les permite tener un equipo 3x3 aparte del 5x5. El Bàsquet Girona fue el primer club en tener una estructura 3x3; primero, un equipo masculino con jugadores míticos como Nacho Martín o Álex Llorca; y unos años más tarde, el femenino con Sandra Ygueravida, Vega Gimeno, Marta Canella y Aitana Cuevas. Sin embargo, la propuesta no tuvo continuidad tras unos años y tuvieron que dejar la actividad. "Desde el club, valoramos muy positivamente todo este crecimiento y no descartamos, en un futuro, poder volver a formar parte de este entorno si se dan las condiciones adecuadas. El 3x3 es un formato que nos entusiasma y que seguimos con mucho interés", nos cuenta la CEO del club gironí, Stefi Batlle.

Hoy en día, las entidades con proyectos más estables son Surne Bilbao Basket y Valencia Basket. En el caso del club bilbaíno, el Bilbao Basket 3x3 tiene los mismos recursos humanos que el equipo de Liga Endesa, aunque es un proyecto independiente y no influyen económicamente. En el equipo femenino, por ejemplo, cuentan con la internacional Gracia Alonso de Armiño y otra exjugadora de LF Endesa como Itziar Ariztimuño. El conjunto taronja, por su parte, ya lleva muchos años y tienen coordinadores independientes de la estructura 5x5. Asimismo, en su plantilla tienen jugadores de la talla del internacional y flamante campeón del mundo, Iván Aurrecoechea.

En este sentido, 'Floppball' considera que "siempre es bueno que un club ACB entre en el mundo 3x3, porque son estructuras profesionales, con presupuesto, y si lo hacen es porque se lo pueden permitir". Sin embargo, considera que no es "la solución". "Si un club ACB entra en el mundo del 3x3, lo tendría que hacer con una estructura independiente de la del club de 5x5, con un presupuesto independiente, porque ya ha pasado que si el equipo de 5x5 necesita una inyección económica de urgencia porque está en una mala situación, pues de donde lo traerán es del 3x3. Nunca será una prioridad por encima del 5x5 en los clubes ACB", expone el jugador. El camino del 3x3 en España es bueno y está en su mejor momento, pero faltan los apoyos para consolidarlo y que dé el paso definitivo hacia el mundo profesional.