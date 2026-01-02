El Fenerbahçe rompe la magia del Buesa Arena

El Fenerbahce continuó con su racha este viernes y rompió la magia del Buesa Arena ante un Kosner Baskonia que se desinfló en los últimos 15 minutos donde la lluvia de triples turca condenó a los azulgranas (93-108) tras seis triunfos consecutivos de los vascos en la Euroliga como locales.

BAS-FEN Euroliga BAS 93 108 FEN Alineaciones Kosner Baskonia, 93 (28+25+29+11): Simmons (16), Joksimovic (-), Radzevicius (5), Kurucs (8) y Diop (-) -cinco inicial-, Howard (12), Spagnolo (11), Forrest (-), Luwawu-Cabarrot (20), Omoruyi (12), Frisch (-) y Diakité (6). Fenerbahçe, 108 (24+29+32+23): Horton-Tucker (12), Hall (4), Biberovic (16), Melli (17) y Birch (8) -cinco inicial-, Boston Jr. (5), Devon Hall (4), Jantunen (4), Wade Baldwin (24), Bacot Jr. (-) y Colson (16).

El acierto exterior del conjunto turco enterró las aspiraciones de los vitorianos que no pudieron responder a su rival en la última fase de un duelo en el que llegó a tener 10 puntos de renta. Tim Luwawu-Cabarrot volvió a ser el mejor con 21 créditos de valoración con 20 puntos y 7 rebotes, mientras que el exbaskonista Wade Baldwin marcó el ritmo del choque con 29 créditos de valoración.

Las transiciones y la velocidad baskonistas dejaron las cartas boca arriba de los locales, que desde el comienzo del duelo intentaron meter una marcha más que su rival en cada acción.

Más cerca del aro

Los cambios ofrecieron más agresividad a los turcos que apostaron por jugar más cerca del aro. Comenzaron a intercambiarse las canastas unos y otros y aquí aparecieron los anotadores de uno y otro bando como Wade Baldwin y Tim Luwawu-Cabarrot. Dos canastas de calidad de Kobi Simmons cerraron el primer cuarto a favor de los locales, 28-24, a pesar los problemas que tuvieron en el rebote ofensivo.

Luwawu-Cabarrot trató de reactivar a su equipo con otro gran partido pero no fue suficiente / BASKONIA

El triple dio alas a los de Paolo Galbiati que abrieron la primera brecha en el intercambio de golpes del segundo asalto, pero el Fenerbahce reaccionó rápido a través de sus dos jugadores más metidos, Balwin y Horton-Tucker, y le dio la vuelta al partido.

Los otomanos ataron en corto a Markus Howard y superaron en el uno contra a sus pares, mientras el Baskonia, más gris en ataque vivía del tiro libre. Un técnica por ‘flopping’ a Tim Luwawu-Cabarrot encendió al Buesa Arena, que presentó la mejor entrada del curso, y el Baskonia encadenó varias acciones positivas para devolver el parcial a un Fenerbahce donde despertó Bonzie Colson con dos triples clave antes del descanso, 53-53.

Despierta Horton Tucker

La vuelta de vestuarios estuvo marcada por la expulsión de Horton-Tucker, el mejor visitante, tras acumular una técnica y una falta antideportiva de forma consecutiva. Markus Howard entró en acción con 11 puntos prácticamente consecutivos que volvieron a estirar la diferencia para los locales con un mayor ritmo de partido (77-67).

Sin Horton-Tucker, los turcos buscaron más jugadores que se sumaran a la amenaza de Wade Baldwin y apareció Tarik Biberovic, para contrarrestar el trabajo ofensivo de los locales Matteo Spagnolo y Eugene Omoruyi. Los de Sarunas Jasikevicius recuperaron terreno con un parcial 5-18 y entraron en el último cuarto por delante, 82-85, después un triple lejano de Nico Melli sobre la bocina.

Los baskonistas contuvieron bien a los turcos, pero no lograron anotar para recortar la primera renta importante de un Fenerbahce que no se salió del duelo en ningún momento. Otro nuevo de triple de Melli al final del reloj de posesión echó más tierra sobre un Baskonia sin chispa, que ni siquiera podía sumar desde el tiro libre.

Cuatro triples consecutivos de los otomanos cerraron el partido con un 87-99 con menos de cinco minutos para el final. A partir de aquí los azulgranas bajaron los brazos en defensa hasta el 93-108.