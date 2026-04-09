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Fenerbahçe - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Fenerbahçe y Real Madrid se enfrentan en el Ulker Sports and Event Hall en la 37ª jornada de la Euroliga
Xavi Turu
Fenerbahçe y Real Madrid se enfrentan en el Ulker Sports and Event Hall en la 37ª jornada de la Euroliga.
Fenerbahçe – Real Madrid
Ya queda menos: conjunto local sobre la pista listo para las presentaciones.
Fenerbahçe – Real Madrid
Los protagonistas ya están calentando sobre la pista y en nada y menos empieza este auténtico partidazo de Euroliga.
Fenerbahçe – Real Madrid
El escenario del partido de esta noche: mucho en juego sobre el parqué turco con dos equipos que aspiran a estar en lo más alto en esta liga regular.
Jornada importante en Turquía
Penúltima jornada de la competición regular en Euroliga y los de Scariolo llegan a tierras otomanas para adjudicarse estar en los playoff. Los blancos juegan ante uno de los todopoderosos del continente en un partido en el que habrá mucho en juego.
Fenerbahçe – Real Madrid
Esta fue la llegada de los turcos al pabellón, con Saras Jasikevicius al frente de la expedición.
Fenerbahçe – Real Madrid
El choque dará comienzo a las 19:45 horas (CET) en el Ulker Sports and Event Hall. Nos ponemos desde ya mismo en SPORT con una pequeña previa y, posteriormente, la retransmisión del partido.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con el partido correspondiente a la jornada 37 de Euroliga entre el Fenerbahçe y el Real Madrid. Encuentro importantísimo para los de Scariolo de cara a los puestos de playoffs.
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