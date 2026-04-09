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Fenerbahçe - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Fenerbahçe y Real Madrid se enfrentan en el Ulker Sports and Event Hall en la 37ª jornada de la Euroliga

Edy Tavares, en un partido de Euroliga

Edy Tavares, en un partido de Euroliga / EFE

Xavi Turu

Fenerbahçe y Real Madrid se enfrentan en el Ulker Sports and Event Hall en la 37ª jornada de la Euroliga.

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