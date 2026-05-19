El Fenerbahçe de Jasikevicius renueva con la Euroliga

El Fenerbahce de Estambul anunció este martes que renovará su licencia con la Euroliga y puso fin a los rumores sobre su posible desembarco a la nueva competición NBA Europa, prevista para 2027, dejando al Real Madrid como único club que no ha confirmado aún su continuidad.

En una declaración oficial, el conjunto turco recordó que su postura siempre ha sido "unificadora" a la hora de contribuir al crecimiento del baloncesto europeo, por lo que anima a futuras colaboraciones entre Euroliga y NBA Europa para construir un proyecto conjunto por el bien del deporte continental.

"Estamos convencidos de que las posibles colaboraciones futuras y las oportunidades de desarrollo mutuo entre la Euroliga y NBA Europa contribuirán de manera significativa al deporte en Europa", destacó en un comunicado.

Pese a mantener una postura abierta para una posible entrada de la NBA en el Viejo Continente, el Fenerbahce renovó su licencia con la Euroliga, que expiraba al final de la presente campaña, dejando al Real Madrid como único club que aún no ha firmado una extensión con la competición continental.

"En este momento, el Fenerbahçe Beko ha decidido renovar su acuerdo de licencia con la Euroliga, que estaba previsto que expirara al final de la temporada actual. Nuestro objetivo va más allá del mero éxito deportivo; aspiramos a contribuir al crecimiento sostenible, al empoderamiento económico y a la proyección global de la marca del baloncesto europeo", continuó.

Aunque en la propia declaración no confirma la duración de la nueva vinculación con la Euroliga, se espera que el Fenerbahce, como club fundador, amplíe su estancia para los próximos 10 años, hasta la temporada 2036/2037.

"Tal y como hemos hecho hasta la fecha, seguiremos asumiendo nuestra responsabilidad en el desarrollo del baloncesto europeo, manteniendo una postura constructiva y trabajando continuamente por el futuro de este deporte", concluyó.

Hace unos días, el Asvel Villeurbanne, otro de los clubes que aún no había dado una respuesta definitiva, también acordó la renovación de su licencia.

La Euroliga cuenta actualmente con trece clubes 'propietarios', cuya presencia está asegurada en la competición: Barça, Baskonia, Real Madrid, Panathinaikos, Maccabi, Zalgiris, Efes, Olimpia Milán, Fenerbahce, Olympiacos, Asvel Villeurbanne, Bayern de Múnich y CSKA Moscú (sancionado por conflicto bélico y fuera de la competición desde 2022).

A ellos se suman dos equipos, el Hapoel Tel Aviv y el Mónaco, que accedieron a través de la Eurocopa, segunda competición de nivel continental, y otros seis que entraron por invitación, válida por periodos de uno, tres o cinco años: Virtus Bolonia, Partizán, Estrella Roja, Valencia Basket, Dubai Basketball y París Basketball.

Este año, el campeón de la Eurocopa, el JL Bourg francés, se ganó a través de la vía deportiva jugar en la Euroliga la próxima temporada, aunque tampoco es segura su participación ya que está a la espera de poder cumplir con las exigencias económicas de la competición.

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Así, el Real Madrid permanece en la actualidad como único club que aún no ha dado su respuesta definitiva. De no renovar su licencia, dejaría de disputar la competición a partir de la próxima temporada.