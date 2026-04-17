El Fenerbahçe deja al Spar Girona fuera de la final de la Euroliga

El partido más importante de la historia del Spar Girona tampoco ha sido el de esta tarde. Está programado para el domingo a las 17:30, en el Príncipe Felipe de Zaragoza, contra el perdedor del duelo entre las locales y el Galatasaray. En juego estará el mérito de ser el tercer mejor equipo de Europa, después de que hoy poco se haya podido hacer contra el poderoso Fenerbahçe. Con las gerundenses plagadas de bajas (Canella, Carter) y problemas físicos, lo han intentado hasta el final, pero no han podido responder al físico y a las estrellas turcas, que solo se han visto en problemas en el primer cuarto. Quién sabe qué habría pasado con el roster completo y sin la permisividad arbitral. Lo que está claro es que el Girona aún no lo ha dicho todo en la Final Six y, pese a la derrota de esta tarde, la opción de colgarse una medalla representa un premio de lo más estimulante.

Roberto Íñiguez había señalado el jueves en la previa del partido a Meesseman como la figura clave de este Fenerbahçe que parece una selección mundial, “mejor que algunos equipos de la WNBA”, como apuntaba también el director deportivo, Pere Puig. Y la belga, efectivamente, ha tenido un papel determinante en el partido y en la victoria de las turcas. El 14-0 que ha infligido el Fenerbahçe al Spar Girona al inicio del segundo cuarto (del 12-17 al 26-17 en poco más de cinco minutos) ha tenido a Meesseman como gran protagonista, con un Uni que ha tardado seis minutos en anotar.

Holm rompe un 14-0 en contra

La falta de acierto en el triple y alguna pérdida de balón, sumadas a la mejora del rival tras un primer cuarto en el que el plan de partido de Íñiguez había salido de maravilla, han dado la vuelta al marcador. Un triple de Holm ha roto la inercia y, viendo cómo iban las cosas, los diez puntos de diferencia al descanso podían parecer un mal menor (37-27). Apuntemos también aquí el criterio arbitral, nunca favorable en la duda.

Y eso que el partido había empezado muy bien. Con el Spar mordiendo en defensa y controlando claramente el rebote (5-10 al final del primer cuarto). Con el Fenerbahçe bastante desacertado y, en cambio, con las gerundenses sabiendo muy bien a qué querían jugar. Tras el empate a 12 gracias a un triple de Bibby, el Girona abrió un parcial de 0-9 que le permitió cerrar el primer cuarto dominando por cinco (12-17) y, más allá de eso, si se quiere, anecdótico a esas alturas, lo importante era la concentración y la claridad en el plan de partido del equipo.

Se amplía la diferencia

Una canasta de Coulibaly y un 2+1 de Holm redujeron la diferencia al inicio del tercer cuarto (37-32), pero el rival devolvió enseguida el parcial (42-32), roto por un triple de Bibby (42-35). Las gerundenses se pusieron a seis en una acción de Bibby (44-38), respondida por un triple de Uzun (47-38). El Uni lo intentaba de todas las maneras, pero le costaba muchísimo sumar cada punto. En cambio, el Fenerbahçe había sobrevivido a la reacción del Girona y, solo con eso, a 2:40 dominaba de catorce (52-38) tras dos tiros libres de Williams. Una canasta de Guerrero cerró el cuarto (54-40).

Bibby abrió el último parcial con un triple que encendió el pabellón (la afición gerundense no dejó de hacerse notar y Zaragoza se volcó con el Uni), respondido de inmediato por Williams, también de tres. La resistencia del Girona ya no daba para mucho más. El desacierto en el tiro se mantenía y, con una canasta de Williams, el Fenerbahçe ya dominaba 62-45. A 7:16 del final, Íñiguez pidió tiempo muerto tras otro triple del rival, que iba sumando jugadoras al ataque (Uzun, Rupert, Williams). Dos tiros libres de Cakir ampliaban ya la diferencia al +20 (70-50). Y un triple de Guerrero, una canasta de Holm —una de las destacadas del Uni— y dos tiros libres de Ainhoa López la reducían (70-57) con aún 3:45 por jugar.

Íñiguez terminó el partido con Badosa y Berta Ribas en pista, un premio al trabajo realizado durante una temporada especialmente dura en el día a día y en los partidos por las lesiones. El Fenerbahçe ya no quiso jugar los últimos veinte segundos y el encuentro se cerró con un 76-59 favorable al equipo turco, que lo lleva a la final y lo mantiene como gran favorito al título. Se ha perdido esta batalla. Vendrán, aún, muchas más.