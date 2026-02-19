Fenerbahçe se anota el primer asalto del 'play-in' contra el Girona

El Fenerbahçe, principal candidato al título de la Euroliga, se anotó el primer asalto del 'play-in' para las semifinales contra el Spar Girona (87-69), con un 30-20 en el tercer cuarto que rompió el encuentro después del 37-35 al descanso.

Roberto Íñiguez había dicho en la previa que su equipo viajaba a Turquía "sin nada que perder" y con el derecho "a soñar" y plantó cara y jugó de tú a tú contra el poderoso Fenerbahçe, campeón en 2023 y en 2024, subcampeón en 2022 y tercero en 2021 y en 2025, pero acabó cediendo.

Fontajau acogerá el miércoles que viene el segundo duelo de una eliminatoria al mejor de tres asaltos: los dos equipos ya están clasificados para la final a seis de Zaragoza, pero esta eliminatoria previa decidirá si empezarán en cuartos de final o directamente en semifinales.

Coulibaly, máxima anotadora de la Euroliga y tercera mejor jugadora en valoración, abrió el electrónico (0-2), pero el Fenerbahçe demostró desde el inicio que cuenta con una plantilla temible, con tres piezas entre las diez mejores anotadoras y entre las cinco primeras en valoración (12-9). Las alternativas eran constantes entre dos de los mejores equipos del torneo. El Girona hizo el 12-14 tras el segundo triple de Bibby y una canasta de Holm, pero las turcas contestaron con un 7-0 para forzar el primer tiempo muerto de Íñiguez y cerrar el primer cuarto con un 19-14 a favor.

El Fenerbahçe sufría en los triples, pero mandaba en el marcador gracias a los tiros de dos puntos, 70% a 33%, y un 9-0 en puntos tras pérdidas. El Girona se acercó con un triple de Jocyte para abrir el segundo cuarto, pero las locales intentaron escaparse por obra de Meesseman. La base belga, una de tantas jugadoras WNBA del Fenerbahçe, llevó la máxima ventaja hasta los siete puntos con el 28-21, tras la novena pérdida catalana.

El partido amenazaba con romperse, pero el conjunto catalán, de menos a más, dio un paso adelante por mediación de Coulibaly, primera jugadora en alcanzar los diez puntos (30-26), y a base de triples: dos de Guerrero, uno de Carter y uno de Quevedo a falta de seis segundos para despedir la primera mitad con un esperanzador 37-35. El Girona tenía un 7/15 en triples (47%) y el Fenerbahçe, incómodo, un 1/10, aunque dominaba la pintura.

Las visitantes se situaron a un punto con un 2+1 de Jocyte al inicio de la segunda parte, pero las locales McBride y Williams llegaron a los diez puntos con sendos triples y Milic con la enésima acción debajo del aro (49-43). Bibby encadenó dos triples más (54-51), pero el Fenerbahçe había encontrado el acierto y se marchó a nueve puntos con dos triples más de McBride y uno de Allemand (60-51). Era un 5/5 desde el inicio del tercer período.

La ventaja alcanzó los 12 puntos con un triple sobre la bocina de Rupert, la quinta jugadora local con dobles dígitos. El Fenerbahçe llegó a los 30 puntos en el tercer cuarto y el 67-55 dejaba el partido bastante encaminado. El encuentro acabó de resolverse con un 8-0 de Rupert (20) y Meesseman (16), imparables junto a McBride (18), tras la 22ª pérdida visitante (75-57). El Fenerbahçe seguía por encima del 70% de acierto en los tiros de dos puntos y llegó a los 22 puntos de margen (85-63).