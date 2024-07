¡Feliz cumpleaños, Sergio!

El seleccionador español, Sergio Scariolo, el segundo técnico con más partidos en la historia del combinado nacional, cumplió este miércoles, en el partido ante Angola, en el preolímpico de Valencia, doscientos partidos como seleccionador español en los que ha conseguido cuatro medallas de oro en un Eurobasket y una en un Mundial, además de una plata y un broce olímpicos.

El italiano asumió el cargo de seleccionador en 2009 y desde entonces ha dirigido al equipo masculino de la selección en dos etapas diferentes, la primera concluida en 2012 y esta segunda, en la que se encuentra desde 2015. El balance del técnico en sus primeros 199 encuentros es de 154 victorias y 45 derrotas, lo que supone un 78% de victorias.

Scariolo sólo está por detrás de los 433 partidos entrenados de Antonio Díaz Miguel. Por detrás se encuentra Lolo Sainz, el tercero en haber dirigido al menos cien encuentros a la selección, y Joaquín Hernández, ya con cuarenta choques como seleccionador.

"Compensamos la diferencia física"

Respecto al encuentro ante Angola en el que ESpaña se impuso 89-81,, dijo que "con esfuerzo y voluntad hemos compensado la diferencia física", dijo. "Hemos estado bien, teníamos un déficit morfológico con ellos y hemos hecho todo lo posible. En general, ha sido un buen trabajo para reducir ese déficit y aprovechar que teníamos una ventaja técnica y de calidad. Con esfuerzo y voluntad hemos llenado la distancia que nos separaba", señaló en la rueda de prensa posterior.

El técnico dijo que espera que llegar bien a la semifinal del sábado pero aseguró no saber si podrá volver contar con Juancho Hernangómez, que ya no jugó contra Angola por molestias musculares. "Hoy era imposible, casi no podía ni caminar con normalidad. Va día a día y lo intentará hasta el final pero si no se puede no se puede", apuntó Scariolo.