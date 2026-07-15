Todas las fechas del calendario ACB de la temporada 2026-27

Cuenta atrás para el inicio de la temporada 2026-27, que arrancará a lo grande en Badalona el 19 y 20 del próximo de septiembre de la mano de la Supercopa Endesa.

Al fin de semana siguiente (26-27 de septiembre), el esperado inicio de la Liga Endesa, que promete un curso apasionante en el que los 18 clubes se medirán entre sí durante 34 jornadas hasta el fin de la fase regular, programado para el fin de semana del 21 al 23 de mayo.

Por su parte, la Copa del Rey, que regresa a Valencia, tendrá lugar entre el 18 y el 21 de febrero de 2027.

La temporada 2026-27 tendrá un epílogo de altura con la disputa del Playoff Liga Endesa, que arrancará el 25 de mayo y concluirá como máximo el 29 de junio, en caso de quinto partido en semifinales y final.

Fechas de la temporada 2026-27

Supercopa Endesa Badalona

La Supercopa Endesa se jugará los próximos 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d’Esports de Badalona. El Asisa Joventut, anfitrión, recibirá a Valencia Basket (vigente campeón de Supercopa Endesa y Liga Endesa), Kosner Baskonia (último vencedor en la Copa del Rey) y Barça, finalista de la Liga Endesa.

Fechas: 19 y 20 de septiembre.

Badalona será la sede de la Supercopa Endesa en septiembre próximo / ACB

Copa del Rey Valencia

La próxima Copa del Rey regresa al Roig Arena, con el Valencia Basket como equipo anfitrión, además de los siete mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa 2026-27.

Fechas: 18 a 21 de febrero.

Liga Regular

La Liga Endesa arrancará el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre con la siguiente distribución de jornadas:

Jornada 1: 26 y 27 de septiembre

Jornada 2: 3 y 4 de octubre

Jornada 3: 10 y 11 de octubre

Jornada 4: 17 y 18 de octubre

Jornada 5: 24 y 25 de octubre

Jornada 6: 31 de octubre y 1 de noviembre

Jornada 7: 7 y 8 de noviembre

Jornada 8: 14 y 15 de noviembre

Jornada 9: 21 y 22 de noviembre

Jornada 10: 5 y 6 de diciembre

Jornada 11: 8, 9, 10 y 11 de diciembre

Jornada 12: 12 y 13 de diciembre

Jornada 13: 19 y 20 de diciembre

Jornada 14: 27 y 28 de diciembre

Jornada 15: 29 y 30 de diciembre, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero

Jornada 16: 2 y 3 de enero

Jornada 17: 9 y 10 de enero

Jornada 18: 16 y 17 de enero

Jornada 19: 23 y 24 de enero

Jornada 20: 30 y 31 de enero

Jornada 21: 6 y 7 de febrero

Jornada 22: 13 y 14 de febrero

Jornada 23: 6 y 7 de marzo

Jornada 24: 13 y 14 de marzo

Jornada 25: 20 y 21 de marzo

Jornada 26: 27 y 28 de marzo

Jornada 27: 3 y 4 de abril

Jornada 28: 10 y 11 de abril

Jornada 29: 17 y 18 de abril

Jornada 30: 24 y 25 de abril (1)

Jornada 31: 1 y 2 de mayo

Jornada 32: 8 y 9 de mayo

Jornada 33: 15 y 16 de mayo (2)

Jornada 34: 21, 22 y 23 de mayo

(1) Los equipos que se clasifiquen para la Final de la Eurocup disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 4, miércoles 5 o jueves 6 de mayo.

Asimismo, los equipos que se clasifiquen para la Final de la FIBA Europe Cup disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 4, miércoles 5 o jueves 6 de mayo.

(2) Los equipos que se clasifiquen para la F4 de la BCL disputarán su partido de la 33ª jornada de la Liga Endesa el martes 27, miércoles 28 o jueves 29 de abril.

Playoff Liga Endesa

El Playoff de la Liga Endesa comenzará a partir del martes 25 de mayo, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 25 y el 29 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.