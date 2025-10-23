El FC Bayern recurre a un histórico de la NBA para suplir sus problemas de lesiones

El FC Bayern de Múnich ha anunciado el fichaje del NBA Spencer Dinwiddie, quien ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2025-26. Cabe destacar que el contrato no incluye una cláusula de rescisión, algo habitual para los jugadores procedentes de la NBA.

Dinwiddie (1,96 metros, 32 años) es uno de los históricos en la liga estadounidense ya que cuenta con 654 partidos en la NBA. Esta será su primera vez jugando en Europa y, por consiguiente, en la Euroliga.

La temporada pasada, la undécima de Dinwiddie en la NBA, registró 11,0 puntos, 2,6 rebotes, 4,4 asistencias y 0,9 robos por noche en 79 partidos con los Dallas Mavericks. Esta fue la octava campaña en la que promedió más de diez puntos.

Anotador en los Nets

Su mejor temporada anotadora llegó durante su exitosa etapa con los Brooklyn Nets, donde promedió 20,6 puntos en 64 apariciones en la temporada regular 2019-20, la primera y única vez que promedió 20,0 puntos o más por noche.

Tras ser seleccionado por los Detroit Pistons en la segunda ronda del Draft de la NBA de 2014, Dinwiddie permaneció en la franquicia durante los dos años siguientes antes de unirse a los Nets en 2016. Permaneció con el equipo hasta 2021, pero tuvo un papel protagónico en la llegada de Brooklyn a los Playoffs de la NBA en 2019.

Dinwiddie tuvo un exitoso paso por Wahington antes de dar el salto a los Mavericks / NBA

Dinwiddie fue adquirido por los Washington Wizards en un acuerdo de firma e intercambio que involucró a cinco equipos en agosto de 2021, pero fue traspasado a los Dallas Mavericks en febrero de 2022. Dejó una huella inmediata en Dallas, promediando 17.7 puntos y 5.3 asistencias en 53 partidos de temporada regular y 14.2 puntos en 18 apariciones en playoffs, mientras los Mavs alcanzaban las Finales de la Conferencia Oeste.

En febrero de 2023, Dinwiddie fue traspasado de vuelta a los Nets, donde promedió 9.1 asistencias, la mejor marca de su carrera, en 26 partidos. En febrero de 2024, fichó por Los Ángeles Lakers y, en el verano de 2024, renovó con los Mavs.

Ahora, con el Bayern lidiando con una larga lista de lesionados, Dinwiddie llega a la Euroliga con la oportunidad de escribir un nuevo legado a este lado del Atlántico.