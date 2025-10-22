El fatídico panorama que se le avecina al Baskonia

Parece que al Baskonia le haya mirado un tuerto. Tras un inicio de temporada muy complicado, el conjunto dirigido por Paolo Galbiati atraviesa un momento crítico, en el que las malas noticias han puesto al equipo contra las cuerdas. Y el calendario no espera a nadie.

Los vascos han firmado el peor arranque europeo de su historia, nunca antes habían perdido sus cinco primeros partidos. Olympiacos, Asvel, Panathinaikos, Paris y Partizán han sido los responsables de esta mala racha en la que sigue inmerso el equipo vitoriano, que buscará revertir la situación a pesar de las desgracias que va acumulando.

En Liga Endesa, el Baskonia respira un poco más aliviado tras ganar sus dos últimos partidos (contra Real Madrid y Granada). Actualmente, el balance es de dos victorias y una derrota, la cosechada en la jornada inaugural, en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

Un proyecto nuevo, tras el retorno frustrado de Pablo Laso

Después de años de muchos cambios en el banquillo, todo parecía indicar que el Baskonia había encontrado a su hombre para liderar un proyecto a largo plazo. El retorno a casa de Pablo Laso, que en 2024 firmó por tres temporadas, ilusionaba a toda la parroquia azulgrana. Pero la realidad es que tras un primer curso muy lejos de las expectativas marcadas, en las oficinas del Buesa Arena decidieron optar por un nuevo cambio de rumbo, despidiendo al ex entrenador del Real Madrid.

El Baskonia apostó por el italiano Paolo Galbiati como sustituto. Se trata de un técnico que no tenía experiencia en banquillos de Euroliga, pero venía de hacer un buen trabajo en su anterior club, el Trento. Sin embargo, las dificultades están marcando sus primeras semanas en Vitoria.

Paolo Galbiati, técnico del Baskonia / EFE

La salida inesperada de Samanic

Además de los malos resultados que está sufriendo el Baskonia, este miércoles hemos conocido que Luka Samanic ha abandonado la disciplina azulgrana por "razones personales", según ha anunciado el club en un comunicado.

Esta marcha supone un duro revés porque el croata estaba siendo de los mejores jugadores en el inicio de campaña, especialmente en ACB, donde promedió 24,5 créditos de valoración en los dos primeros partidos. Ahora los de Galbiati deberán buscar un refuerzo extra para completar un juego interior que con Khalifa Diop y Mamadi Diakite está muy huérfano para la exigencia que supone compaginar la Euroliga y la Liga Endesa.

Forrest y Howard, en el dique seco

Por si no fuera poco, más allá de la salida de Samanic, Galbiati tampoco tiene a su disposición a dos de los jugadores estandartes del proyecto: Trent Forrest y Markus Howard. Ambos cayeron lesionados en el partido ante el Paris Basketball y estarán fuera de las canchas las próximas semanas.

En el caso de Forrest, el base estaba ejerciendo de timón del equipo, protagonizando grandes actuaciones y liderando a su equipo prácticamente todos los días. Sin embargo, Howard no había empezado bien la temporada, pero por su peso en el vestuario, es un jugador llamado a ser de los importantes.

Tras estas dos bajas, el Baskonia se vio obligado a acudir al mercado, y anunció el fichaje temporal de Kobi Simmons. El estadounidense ha firmado un contrato temporal de dos meses, y podría debutar este mismo jueves ante el Estrella Roja.

Kobi Simmons, nuevo fichaje del Baskonia, durante un entrenamiento / Twitter: Baskonia

Los próximos compromisos del Baskonia

Después de visitar Belgrado, los de Galbiati jugarán en Murcia, una de las canchas más complicadas de la ACB. La siguiente semana, doble compromiso de Euroliga: contra Dubai Basketball y Anadolu Efes. Ambos partidos se jugarán en Buesa Arena y con ellos se dará por acabado el mes de octubre.