Así es la familia propietaria del Hapoel Jerusalem, rival del Manresa en la Eurocup: Sionista, dueños de los Mavs de la NBA y principal baluarte de Donald Trump

Este miércoles el Bàsquet Manresa juega contra el Hapoel Jerusalem en la tercera jornada de la Eurocup. La presencia del equipo representa mucho más que unos colores: la participación de Israel en la competición continental, un tema que levanta ampollas entre algunos aficionados, motivo por el cual el partido se disputará a puerta cerrada.

Su propietario es Matan Adelson, apellido familiar que debería sonar en Catalunya porque su difunto padre, Sheldon Adelson, fue el principal impulsor de 'Eurovegas', el macrocasino que nunca llegó a ejecutarse en las comarcas de Tarragona. El joven, que nació ya en EE. UU, compró el 90% del club en 2021 después de mudarse al país sionista desde Los Ángeles, convirtiéndose en el propietario más joven del país.

Matan adelson, propietario del Hapoel Jerusalem. / ·

Además, el club también contó con el apoyo financiero del empresario franco-israelí, Arcadi Gaydamak, empresario que invirtió en prensa para promocionar una corriente de pensamiento muy favorable al presidente ruso Vladímir Putin.

Una familia ligada al sionismo y el dinero

La líder del clan es la madre, viuda del magnate, Miriam Adelson (Israel, 1945), que recibió la herencia de uno de los mayores imperios de casinos y guarda una estrechísima relación con el poder político en Estados Unidos. Nacida de dos inmigrantes polacos judíos en lo que sería el Estado de Israel, su padre era socialista y el dueño de varios cines, mientras que su madre escapó del Holocausto después de que muriera toda su familia.

Ella se graduó en medicina y se especializó en adicciones antes de ponerse a trabajar en el hospital en el que conoció a su primer marido, con el que tuvo dos hijos y posteriormente se divorció. En los 80 se mudó a Nueva York para trabajar en el uso pionero de la metadona y conoció a Adelson en una cita a ciegas que le organizó una amiga.

Miriam Adelson, propietaria de los Dallas Mavericks de la NBA. / SAM HODDE/GETTY IMAGES

A partir de entonces, dejó atrás los catéteres para centrarse en construir un imperio a través de los resorts y los casinos distribuidos por el mundo. Sobre qué le había gustado de Sheldon, Miriam revelaba que fue "su visión y empuje herzlianos", corriente de pensamiento que proviene del fundador del sionismo, Theodor Herzl.

Su boda provocó que un joven Netanyahu que era ministro de Exteriores se tuviera que disculpar al producirse en un espacio reservado para actos públicos del país y más tarde forzarían la salida del primer ministro Ehud Olmert del poder en favor del actual presidente israelí, según revela el expolítico.

Miriam y Sheldon Adelson. / Saul Loeb/AFP via Getty Images

Fue la principal patrocinadora de la sonada campaña de Donald Trump que le valió para ocupar su segunda legislatura en la Casa Blanca, invirtiendo 100 millones de euros, una cuarta parte más de lo que se gastó Elon Musk. Su relación con el poder norteamericano, sin embargo, empezó en 2005 cuando donaron medio millón de dólares a la investidura de George W. Bush. Con Trump la relación empezó en su primera campaña a la cual donó 25 millones de dólares, cifra que aumentó posteriormente.

Miriam Adelson recibe una condecoración por parte de Donald Trump. / ·

Actualmente, es una de las personas más poderosas del mundo con un patrimonio aproximado de 34.000 millones de euros según Forbes, y la prensa israelí la sitúa como una de las familias judías más importantes. Por eso, su relación con el deporte no termina aquí ya que es la líder del holding que controla a la franquicia de la NBA, los Dallas Mavericks, que adquirió en 2023 con el objetivo de influenciar en la legalización del juego en el estado de Texas, según se baraja como uno de los motivos principales.