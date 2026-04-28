La falta de puntería y Nunn condenan por la mínima al Valencia Basket

Panathinaikos asaltó el Roig Arena para llevarse el primer punto de la serie de play-offs de la Euroliga. Los griegos derrotaron por la mínima (67-68) a un Valencia Basket que tuvo una última acción para poder ganar el partido, pero que acabó acusando la falta de puntería desde el triple, con un pobre 6/33. Jean Montero se fue hasta los 15 puntos, pero Kendrick Nunn, con 21 y el tiro libre vencedor, le ganó la partida.

Panathinaikos llevó la iniciativa desde el inicio, exhibiendo mayor energía, y desde luego, mayor acierto que el conjunto taronja. La manó le tembló a Valencia en la primera mitad desde la línea del 6,75, con únicamente cinco triples anotados tras 26 intentos. Kendrick Nunn fue un dolor de muelas para el equipo de Pedro Martínez, anotando 14 puntos en un primer cuarto que se apuntaron los atenienses por 15-23. No cambió excesivamente el guion durante el segundo periodo, con el equipo de Ergin Ataman mandando en el marcador (21-30). Pero PAO no lograba romper el partido en ningún momento, y pese a ese desacierto exterior, Valencia tan solo se marchó a vestuarios siete puntos por detrás que su rival heleno (32-39).

En el tercer cuarto, el conjunto taronja llegó a ponerse a tan solo tres puntos (47-50) tras una canasta de Darius Thompson, y aunque el ritmo anotador de ambos equipos bajó, Panathinaikos ya notaba que Valencia le respiraba en la nuca. Se entró al último asalto con un 49-54 favorable a los visitantes, que estuvieron acompañados por parte de su afición en las gradas del Roig Arena. Valencia estaba a nada de darle la vuelta al partido, y una acción de Neal Sako puso a los taronja a tan solo dos tantos (59-61). Quedaban cuatro minutos.

Panathinaikos se llevó el primer partido de la serie ante Valencia Basket / AFP vía Europa Press

La igualdad se mantuvo en las últimas acciones del duelo, y a Jean Montero no le tembló el pulso para igualar el partido a 67 a falta de 24 segundos para el final. Pero todavía quedaba un último ataque en el que Nunn iba a asumir la responsabilidad. Y el escolta estadounidense forzó una personal cuando el reloj tan solo marcaba dos segundos antes del bocinazo final.

A los mejores también les tiembla la mano en los momentos delicados, y Nunn tan solo convirtió el segundo. Martínez pidió tiempo muerto y Valencia servía de campo contrario para llevarse el partido. Pero Montero recibió con muchas dificultades y con dos defensores de Panathinaikos encima no logró levantarse. Con mucha agonía, pero Panathinaikos se adjudicó el primer punto de la serie tras imponerse por la mínima (67-68).

El campeón empieza ganando

Por su parte, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius se apuntó el primer punto de la eliminatoria ante Zalgiris Kaunas. Los turcos superaron al conjunto lituano por 89-78 liderados por Tarik Biberovic, autor de 26 puntos y seis triples. El 'azulgrana' Moses Wright se fue hasta los 19 tantos y cinco capturas.

Olympiacos arrolla al verdugo del Barça

También se adelantó en su cruce de Playoff el Olympiacos. No fallaron los griegos en el Pireo ante un Mónaco al que derrotaron por 21 puntos de diferencia (91-70). El exazulgrana y flamante MVP de la Euroliga, Sasha Vezenkov, se fue hasta los 20 puntos, mientras que Mike James y Alpha Diallo, también pretendidos por el Barça, anotaron 19 y 15 puntos, respectivamente.

Olympiacos superó con autoridad al Mónaco / EFE

Este miércoles, el primer Madrid - Hapoel

Este miércoles, a partir de las 20:45h (CET), Real Madrid y Hapoel Tel Aviv arrancan la última eliminatoria de los cuartos de final de la Euroliga. El conjunto de Sergio Scariolo, mejor local de la temporada en la competición, buscará el primer punto de la serie ante el equipo israelí. Un encuentro que contará con importantes medidas de seguridad y en el que solo podrán acceder al pabellón los abonados madridistas.