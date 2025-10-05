La falta de acierto en el triple condena al CB Gran Canaria en su estreno liguero ante el Real Madrid

Primera derrota del curso para el Dreamland Gran Canaria en un partido controlado de principio a fin por el Real Madrid, que supo meter una marcha más en la segunda parte para dejar sin opción de victoria a los soldados de Jaka Lakovic (81-71).

El poco acierto de los grancanarios desde fuera del perímetro (33%), frente al de los blancos (47%), marcó el partido en cada intento de los insulares por acercarse en el marcador.

En el plano individual destacar el buen partido de Pierre Pelos, quien con 16 créditos fue el más valorado de los claretianos, aportando 12 puntos, seis de ellos en los primeros compases del encuentro y tres rebotes. Junto al galo, destacaron con un 12 de valoración Andrew Albicy (nueve puntos, un rebote y tres asistencias), Louis Labeyrie (13 puntos y tres rebotes) y Braian Angola (siete puntos, seis rebotes y seis asistencias).

En el plano negativo, mal partido de dos hombres llamados a liderar esta campaña a los amarillos: Mike Tobey (-2 valoración) y Nico Brussino (-2 de valoración), que fueron incapaces de anotar ningún punto para los grancanarios en todo el partido. Sorprendió la falta de minutos para Eric Vila a pesar del mal partido del argentino, quizás pensando en el duelo del martes ante el Benfica en Lisboa.

Intensidad defensiva y eficacia en ataque, tal y como avisaba Alberto Abalde en la previa, es lo que le daba al Real Madrid un parcial de salida de 8-0, merced a un ganchito de Edy Tavares y a los triples de Kramer y Hezonja.

Seis puntos de Pelos para inaugurar el marcador

Wong y Tobey marraban sus lanzamientos exteriores, pero el Granca ajustaba su defensa para frenar el ataque de los merengues y Pierre Pelos aparecía en escena para anotar seis puntos consecutivos que metía a los isleños en la lucha por el cuarto (8-6).

El Madrid daba un nuevo arreón con dos triples consecutivos del Facu Campazzo y del Increíble Llull, que permitía al equipo dirigido por Sergio Scariolo doblar a los grancanarios en el luminoso (16-8).

Los claretianos se aferraban al partido con un Angolazo desde fuera del perímetro, sumado al 2+1 de Kur Kuath que les permitía hacer la goma, pero los blancos respondían con un triplazo de Andrés Feliz que le daba un balón de oxígeno a los suyos. Sin embargo, la última palabra la daba Ziga Samar con un canastón sobre la bocina que cerraba el primer episodio del choque con un ajustado 22-18.

Labeyrie colocaba el 22 iguales con un triple en el reinicio del juego, pero el Madrid machacaba el aro claretiano con dos mates consecutivos de Hezonja y Kramer que volvían a abrir brecha en el luminoso.

El propio Súper Mario y Kramer aumentaban la distancia con sendos triples, pero aparecía en escena el gran capitán amarillo, Andrew Albicy, protagonizando la asistencia de la jornada para que se luciera Wong con un mate y anotaba un triplazo para aferrarse a la vida.

Un nuevo mate de Izan Almansa desataba el enfado de Jaka Lakovic que congelaba el reloj a cinco minutos para el descanso con un 36-29 en el marcador.

Debut fugaz de Maniema

Lakovic le daba segundos a Maniema, pero el suizo duraba poco en pista ante la exigencia física del Madrid en el partido que no invitaba a dar oportunidades a los más jóvenes. Los merengues rompían la barrera de los 10 puntos con un canastón de Campazzo y un triple lejano de Abalde (41-29) que amenazaba con romper el partido.

Al Granca se le apagaban las luces en ataque. Angola rompía la sequía anotadora con una canasta con un poco de fortuna de su parte, pero el colombiano fallaba dos triples consecutivos y Lyles le penalizaba con su primer acierto desde fuera del arco en el partido, minimizando el daño Kuath con una canasta en la pintura para llegar al ecuador con un 44-33.

Kramer y Lyles le ganaban el intercambio de golpes a Albicy y Angola para mantener el el colchón de puntos merengue en el arranque del tercer acto. Labeyrie con un triple y dos tiros libres convertidos mantenía vivo al Granca, que seguía moviendo mucho peor que los locales el balón (53-43).

Los amarillos bajaban de la barrera de los 10 puntos con un triple de Ziga Samar, quien junto a Salvó, que esquivaba un intento de gorro de Tavares, conseguían poner nervioso a Scariolo que pisaba el pedal del pánico a 4:33 para el final del tercer capítulo (56-48).

El Madrid seguía encontrando en su acierto exterior la principal vía para mantener a distancia a los grancanarios que se veían obligados a parar el partido tras encajar un nuevo lanzamiento exterior, en esta ocasión a cargo de Okeke, a menos de un minuto para el final del cuarto (65-51).

Pierre Pelos se reivindicaba con un nuevo triple para mantener vivo al Granca, pero un mandarinazo de Sergio Llull y otro triplazo sobre la bocina de Okeke, caían como un jarro de agua fría sobre los amarillos que veían minimizado el golpe, con el canastón de Kur Kuath, para llegar al asalto final con un 71-56.

Maquillaje final

El Real Madrid dinamitaba el partido con un triple de Mario Hezonja en el arranque del asalto definitivo. Angola no conseguía dar la réplica desde fuera del arco, aunque Kur Kuath aprovechaba una magistral asistencia de Albicy para colgarse del aro rival en la primera canasta amarilla en el episodio final.

Albicy con un nuevo triple y Wong con una canasta en suspensión maquillaban el marcador, pero Sergio Scariolo metía en escena a Edy Tavares para echar la persiana en la pintura. Feliz rompía la sequía merengue evitando sustos de última hora, en un final de partido trabado y sin un dominador claro (76-63).

Una canasta que entraba llorando de Llull llevaba a Jaka Lakovic a parar el partido a poco más de tres minutos para el final, en un intento del esloveno de no encajar un resultado demasiado abultado en su estreno liguero (78-63).

Labeyrie volvía a reivindicarse con un nuevo triple y Samar devolvía la diferencia a la barrera psicológica de los 10 puntos, perdiendo Angola la oportunidad de rebajarla al fallar sus dos tiros libres.

En el Madrid debutaba Grinvalds que se estrenaba en la faceta anotadora en la ACB al convertir uno de los dos tiros libres de los que dispuso tras sufrir una falta de Braian Angola, cerrando el marcador Wong con tres tiros libres convertidos que cerraban la primera derrota del curso para los amarillos (81-71).

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas