El intento fallido de llegar al Nou Congost para impedir el Manresa - Hapoel Jerusalén

Atravesando campos y las vías del tren después de una larga caminata. Así fue el intento fallido de un centenar de manifestantes pro-Palestina que este miércoles querían esquivar el cordón policial y llegar al pabellón del Nou Congost para boicotear el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalén de Eurocup.

La escapada comenzó en el Passeig del Riu, donde se concentró buena parte de los manifestantes ya desde primera hora de la tarde. Allí, ante la Farinera, hacia las 18.30 horas, un grupo de un centenar de personas vestidas prácticamente todas de negro y con capuchas comenzó a andar en dirección contraria al pabellón.

Un grupo de manifestantes trata de acceder al Nou Congost de Manresa, campo a través / Ariadna Gombau

Enseguida se hizo evidente que buscaban una forma alternativa para llegar hasta el Nou Congost, puesto que la carretera de Sant Joan estaba blindada por los Mossos d'Esquadra. Y lo mismo pasaba al otro lado del recinto, con los accesos desde la nueva avenida de l'Esport y la avenida Pirelli, también bloqueados. De hecho, por este punto, tanto los jugadores del Baxi Manresa como los del Hapoel de Jerusalén consiguieron llegar -unos en furgoneta y los otros repartidos en tres autobuses- custodiados y sin trabas hasta el pabellón. El partido se iba a disputar a puerta cerrada.

Después de la caminata y de bajar campo a través desde la Bellavista hasta el Congost, los manifestantes se encontraron con el desnivel de las vías de la línea RL4 de Cercanías, que también tuvieron que esquivar, y, detrás de éste, un inesperado cordón policial que los obligó a desistir y rehacer el camino hacia atrás.