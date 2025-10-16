BALONCESTO
El intento fallido de llegar al Nou Congost para impedir el Manresa - Hapoel Jerusalén
Un grupo de manifestantes quiso esquivar el cordón policial de los manifestantes propalestinos
Ariadna Gombau / Pau Brunet
Atravesando campos y las vías del tren después de una larga caminata. Así fue el intento fallido de un centenar de manifestantes pro-Palestina que este miércoles querían esquivar el cordón policial y llegar al pabellón del Nou Congost para boicotear el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalén de Eurocup.
La escapada comenzó en el Passeig del Riu, donde se concentró buena parte de los manifestantes ya desde primera hora de la tarde. Allí, ante la Farinera, hacia las 18.30 horas, un grupo de un centenar de personas vestidas prácticamente todas de negro y con capuchas comenzó a andar en dirección contraria al pabellón.
Enseguida se hizo evidente que buscaban una forma alternativa para llegar hasta el Nou Congost, puesto que la carretera de Sant Joan estaba blindada por los Mossos d'Esquadra. Y lo mismo pasaba al otro lado del recinto, con los accesos desde la nueva avenida de l'Esport y la avenida Pirelli, también bloqueados. De hecho, por este punto, tanto los jugadores del Baxi Manresa como los del Hapoel de Jerusalén consiguieron llegar -unos en furgoneta y los otros repartidos en tres autobuses- custodiados y sin trabas hasta el pabellón. El partido se iba a disputar a puerta cerrada.
Después de la caminata y de bajar campo a través desde la Bellavista hasta el Congost, los manifestantes se encontraron con el desnivel de las vías de la línea RL4 de Cercanías, que también tuvieron que esquivar, y, detrás de éste, un inesperado cordón policial que los obligó a desistir y rehacer el camino hacia atrás.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona